Sønderlemmende kritik af prestigebyggeri

Betonen lever ikke op til loven, og styrken i fundamentet under det 86 meters højhus på Amager er så ringe, at man ikke kan konkludere, at bygningens sikkerhed er i orden.

Så skrappe lyder blot nogle af konklusionerne i den rapport, Cowi og Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet har lavet for Københavns Kommune, og som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

'På baggrund af betonundersøgelserne fra Teknologisk Institut og de reviderede beregninger fra Norconsult (entreprenørens rådgiver, red.) er det ikke eftervist, at bygningsreglementets krav til sikkerhed er opfyldt, selv uden hensyntagen til den nedbrydning af beton og armering, som kan forventes over en årrække,' lyder det i rapporten.

Det er højhuset her, som i øjeblikket undersøges, efter der er konstateret groft byggefusk med fundamentet. I fundamentet er der blandt andet fundet gammel beton og byggeaffald. Bach Gruppen både ejer grunden og er entreprenør på byggeriet. Viborg-selskabet efterforskes blandt andet for dokumentfalsk. Foto: Anthon Unger

De gruopvækkende opdagelser i bygningens fundament bør endvidere føre til undersøgelser af resten af bygningen, anbefaler Cowi og Aalborg Universitet til Københavns Kommune.

'Resultatet af undersøgelserne giver endvidere anledning til, at det anbefales at udføre en udvidet kontrol af betonarbejdet i byggeriet, herunder betonarbejdet i overbygningen og armeringsarbejdet i bundpladen,' lyder det videre.

Efterforskes af politiet Bach Gruppen efterforskes for blandt andet dokumentfalsk, efter det er blevet dokumenteret, at fundamentet under et knap 90 meters højhus på Amager indeholder gammel beton og byggeaffald. Fundamentet har samtidig en langt, langt lavere styrke, end det blev foreskrevet og godkendt til byggeriet. Betonen til fundamentet er blandt andet leveret af BG Beton i Nordhavn. 50 procent af BG Beton er ejet af Bach Gruppen med multimillionæren Finn Bach i spidsen. Bach-familiens holdingselskab har en egenkapital på svimlende 1,7 milliarder kroner. Ført bag lyset

Men selvom Bach Gruppen altså har kontrol med BG Beton, meldte Finn Bach i august ud, at Bach Gruppen mener at være blevet svindlet af sit datterselskab. Ingen i ledelsen af Bach Gruppen vidste noget om, at der blev hældt gammelt beton, samt metal og plast i fundamentet under højhuset, lyder det fra Finn Bach. Københavns Politi foretog ransagninger på tre adresser tilhørende Bach Gruppen niende september. Vis mere Luk

Som Ekstra Bladet tidligere har kunnet fortælle, er betonen i fundamentet langt svagere, end hvad der blev godkendt til byggeriet.

Rapporten mener dog, at betonstyrken er endnu ringere end hidtil antaget. Det var foreskrevet og godkendt til byggeriet, at styrken skulle være 35 MPa (megapascal), men ifølge Cowi og Aalborg Universitet er betonstyrken i fundamentet på sølle 12 MPa.

- Med beton på 12 MPa balancerer man på en knivsæg. Er styrken under 12 MPa, så er der ifølge normen for betonkonstruktioner nemlig ikke tale om beton, men reelt et ukendt materiale, siger Niels-Jørgen Aagaard, direktør for Institut for Byggeri og Anlæg på DTU.

Til parcelhusbyggeri vil man normalt anvende beton med en styrke på mindst 15-20 MPa, fortæller han videre og understreger, at han ikke vil kommentere den konkrete sag, men at han udtaler sig generelt.

Bach Gruppens betonfirma BG Beton meldte mandag ud, at det lukker sit betonværk i Nordhavn, der har leveret beton til højhusets fundament. Foto: Henning Hjort

Støbeskel

Samtidig er der endnu ikke taget endeligt højde for flere faktorer, der efter alt at dømme har yderligere negativ indvirkning på fundamentets styrke, konkluderer rapporten.

'Støbeskellene reducerer pladens bøjningsbæreevne betragteligt, da der reelt kun kan regnes med en nyttehøjde fra armeringen til støbeskel, dvs. en 'effektivø' pladetykkelse, som er meget mindre end de 2 m (meter, red.), som er forudsætningen i projektet.'

Støbeskel opstår, når betonen hærder, inden der hældes ny beton ovenpå. På den måde binder de to lag ikke til hinanden, og dermed er det langt sværere for den øvre del af betonen at overføre kræfterne til den nederste del af betonen samt armeringen.

Ekstra Bladet har stillet spørgsmål om rapportens konklusioner til Københavns Kommune, men kommunen har ikke svaret inden deadline.

Københavns Kommune har haft rapporten siden 23. september, men gav først medier aktindsigt i 5. oktober.

Har lavet handlingsplan

Af et orienteringsnotat fremsendt til Teknik- og Miljøforvaltningen 28. september fremgår det, at Bach Gruppen har fremsendt en handlingsplan for at lovliggøre byggeriet.

Det indebærer blandt andet en plan for flere prøver og beregninger på bygningens sikkerhed.

Handlingsplanen lever ifølge forvaltningen op til 'alle anbefalingerne' fra Cowi og Aalborg Universitet.

Bach Gruppen har gennem sit kommunikationsbureau Geelmuyden Kiese afvist at svare på spørgsmål.