Søskendepar fik massiv kritik: Nu sælger de for millioner igen

Søskendeparret Julie Kronstrøm (40) og Christian Adel Michael (29), der laver el-cyklen Mate, har igen medvind på cykelstien - fristes man til at sige.

Efter at have slået alle danske rekorder for at samle penge sammen via den alternative finansiering crowdfunding i 2016, væltede kritikken ellers ned fra vrede kunder over fejl på cyklerne og en leveringstid, der i flere tilfælde endte på et år.

Men nu har iværksætter-parret en ny model på vej, som allerede nu er blevet solgt i større grad end sidst.

- Det går fantastisk godt. Vi kan også mærke, at vi har fået en større kendskabsgrad. Der er mange tidligere kunder, der har købt. Selv nogle af de sureste har været inde at købe, siger Christian Adel Michael til Ekstra Bladet.



Under sidste kampagne på crowfundingsiden Indiegogo nåede de at sælge cykler for 3,2 millioner dollars på 55 dage. Denne gang har de nået 4,8 millioner dollars på 45 dage.

Sure kunder

Men netop successen dengang var den store årsag til, at det gik galt, og at der nu findes rigtig mange lidet flatterende anmeldelser på Trustpilot og Facebook.

- Vi var ikke slet ikke gearet til det dengang i 2016. Det gik over al forventning, så succesen gik ligesom galt. Der var mange folk, der måtte vente et år, før de fik deres cykel, siger Christian Adel Michael.

Fire typer crowdfunding Reward: Her støtter man et projekt og får noget retur – f.eks. indbetaler man 5000 kroner og får så en el-cykel. Her er man som kunde i Danmark sikret på den måde, at man kan fortryde sit køb og få pengene tilbage.



Låne: Her låner man penge til en virksomhed, som dermed bevæger sig uden om lån i bankerne. Typisk til en højere rente.



Aktie: Her investerer man i projektet, mod at man får en ejerandel. Donation: Her giver man penge til projektet uden at få noget til gengæld. Typisk går de til velgørende formål.

Selvom man denne gang sælger endnu flere cykler, så lover de, at der ikke kommer til at ske en lignende situation.

Garanti

- Vi har lavet en skalering af vores virksomhed. Så vi kan garantere, at vi ikke kommer i nærheden af noget, der minder om et års forsinkelse. Vi er blevet meget bedre på den realistiske planlægning i forhold til produktion og logistik. Vi regner med at kunne levere alle cykler i oktober, november og december.

På to år har de sendt 8000 cykler af sted til 52 forskellige lande. Og netop de mange lande har skabt problemer. Både grundet den lokale lovgivning, der kan variere meget. Men også i håndteringen af kunder.

- Der er ret store kulturforskelle i forhold til, hvordan man udtrykker sig. Kunden kan have en helt anden forventning om, hvordan tingene skal være, alt afhængig af hvor vedkommende kommer fra. Det kan være svært at håndtere, siger Julie Kronstrøm.

Derfor håndterer et eksternt firma nu også deres kundeservice.

- Vi prøvede at gøre det i starten, men det kræver ekspertise, og det kunne vi slet ikke få styr på, siger hun.

Fakta om Mate Mate producerer el-cykler og har gjort det siden 2016 Den nye model Mate X er den 9. udgave af den oprindelige cykel Firmaet har ca. 16 ansatte fordelt rundt om i Europa Man har solgt til 52 forskellige lande Seneste regnskab viser et underskud på omkring 350.000 kroner

Ikke Amazon

Selvom søskendeparret ikke forventer, at der denne gang kommer problemer, så gør de også opmærksom på, at de ikke er en almindelig webshop.

- Folk har store forventninger, når de handler online, men vi er ikke Amazon. Vi leverer ikke dagen efter. Vi servicerer alle lande. Derfor er der også nogle sager, som er lidt mere komplicerede end andre, siger Christian Adel Michael.

- Dem der tror, at de har købt på en almindelig webshop, de bliver selvfølgelig frustreret. Men det er crowdfunding. Når det så er sagt, så skal man selvfølgelig stadig ikke vente i et år på sin cykel, supplerer Julie Kronstrøm.