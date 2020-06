Sony afslører sin nye konsol Playstation 5

Sony afslørede torsdag aften sin nye spillekonsol, Playstation 5 (PS5).

Efter et timelangt event, hvor en masse nye spil til den nye konsol blev annonceret, offentliggjorde Sony designet på virksomhedens flagskib.

Konsollen har ifølge techmedier som The Verge og inputmag.dk et sort og hvidt design, der matcher de nye controllere.

PS5'en er designet til - modsat sine forgængere - at stå vertikalt og bliver udgivet i to forskellige udgaver: En med et optisk 4k-drev og en ren digital udgave. Konsollen uden det optiske drev er væsentligt tyndere.

Priserne på de to konsoller er ikke offentliggjort endnu, men den rent digitale udgave bliver billigere.

Blandt andet dette billede florerede på nettet, da der i starten af året løb mange rygter om udseendet af den næste generation Playstation. Foto: LetsGoDigital

Så dyr bliver ny Playstation

Konsollen kan også - ligesom den nye konsol fra rivalen Xbox - ligge horisontalt under et tv eller en skærm.

Af tilbehør kommer der en DualSense-opladerstation, et nyt hd-kamera, et Pulse 3D trådløst headset og en fjernbetjening til medieafspilning.

Ved eventet blev der også lanceret nye spil som 'Spider-Man: Miles Morales' og bilspillet 'Gran Turismo 7', der første gang blev udgivet til den allerførste Playstation i 1997.

Mens Xbox har meldt ud, at virksomheden vil lancere sin konsol til juletid, er det stadig kun meldt ud fra Sonys side, at Playstation 5 udkommer 'i slutningen af året'.

- Med Playstation 5 tager vi et stort skridt mod at levere en helt ny generation af transformerende spilleoplevelser, der vil redefinere forventningerne til, hvad spil kan være, siger Sonys underholdningschef, Jim Ryan, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Jim Ryan fortæller, at den nye hardware i Playstation 5 vil gøre spillene dybere og flottere og 'fængsle dine sanser på måder, du aldrig ville have troet mulig'.

Der bliver også lavet en ny version af det kendte og voldelige spil Grand Theft Auto (GTA) til den nye PS5.