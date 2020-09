Speciel restaurantkæde vil åbne 20 steder

Svenske Pincho Nation har ambitioner om at blive etableret i Danmark og vil i den forbindelse åbne 20 restauranter rundt om i landet

Den svenske restaurantkæde Pincho Nation, der er at finde to forskellige steder i København, vil åbne ti gange så mange restauranter rundt om i Danmark i de kommende år.

Det fortæller direktøren for den danske afdeling, Flemming Christophersen, til Fødevarewatch.

- I vores strategiplan står der stadig et mål om 20 restauranter. Vi drømmer om, at det bliver en realitet inden for syv-otte år. Det springende punkt bliver, om vi kan få franchise i gang i Danmark, siger han.

Pincho Nation driver 67 restauranter i Sverige og er et anderledes restaurantkoncept, der blev udviklet og etableret i 2012.

Det går kort sagt ud på, at gæsterne bestiller alt igennem en app. Bord, mad og drikkevarer, ligesom de også selv klarer betalingen. Personalet agerer i stedet værter, som underholder og serverer.

Pincho Nation har været på det danske marked siden 2018, og det har endnu ikke udmøntet sig i overskud. I stedet har man samlet set tabt 7,7 mio. kr., og direktøren erkender også, at starten var 'dyrere, end vi havde forventet'.