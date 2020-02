Staten har lånt penge til kriseramt komet-firma

Den statslige lånefond Danmarks Grønne Investeringsfond har for nylig ydet et lån til ACT.Global, som har et underskud på 120 mio. kroner

Ved du noget om sagen? Så kontakt journalisterne her.

Lagkagehuset-stifteren Ole Kristoffersen og fodboldlegenden Henrik 'Store' Larsen er ikke ene om at have skudt penge i det kriseramte teknologifirma ACT.Global.

Også den statslige lånefond Danmarks Grønne Investeringsfond er blevet charmeret af selskabet, der for nylig kom ud med et dundrende underskud på hele 120 mio. kr.

ACT.Global i Kastrup har de seneste år lignet en stor succes. Men et underskud på 120 mio. kr. har smadret glansbilledet. Foto: Jonas Olufson

Selskabet oplyser om lånet på sin hjemmeside, og statsfonden har bekræftet sagen over for Ekstra Bladet.

'Vi kan godt bekræfte, at Danmarks Grønne Investeringsfond har ydet lån til ACT.Global, men vi kan ikke svare på spørgsmål om lånet, da kundeforhold er omfattet af fortrolighed,' oplyser kommunikationsrådgiver Mette Honoré i en mail.

Det har heller ikke været muligt at få oplysninger om lånets størrelse fra ACT.Global.

Se også: Fodboldlegender med i kriseramt firma

Et hak i tuden

ACT.Global udvikler midler til bekæmpelse af bakterier, og Danmarks Grønne Investeringsfond yder lån til private virksomheder, der netop har fokus på implementeringen af grønne løsninger.

Et af kriterierne for at få et lån er, at projektet skal være økonomisk bæredygtigt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Direktør Carsten Jensens aktier i ACT.Global er på papiret mere end 100 mio. kr. værd. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

’Det vil sige, at lånet skal kunne betales tilbage med en forrentning, der matcher risikoen’, står der på Danmarks Grønne Investeringsfonds hjemmeside.

Men ACT.Globals økonomiske bæredygtighed har fået et ordentligt hak i tuden.

Se også: Kriseramt firma stiger til 600 mio.: - Ser mærkeligt ud

For selvom direktør og ejer Carsten Jensen for få måneder siden i et interview med Børsen lovede et millionoverskud, endte regnskabet med at vise et minus på 120 mio. kr.

75 mio. kr. forsvandt

Det store underskud skyldes blandt andet, at ACT.Global har pillet en forventet indtægt på 75 mio. kr. ud af regnskabet.

- Det ser ud, som om de tidligere har været for optimistiske og taget indtægter med i regnskabet, før de havde tilstrækkelig overblik over kundernes evne til at betale. Nu holder de så igen og kalder det forsigtighed. Andre ville nok nærmere kalde det at overholde regnskabsreglerne, sagde Frank Thinggaard, professor i regnskab ved Aarhus Universitet, i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar til det store underskud fra direktør og hovedejer Carsten Jensen.

Se også: Kriseramt komet-firmas direktør vælter sig i konkurser