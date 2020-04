Statsfond gav millionlån: Virksomhedsejer er i skattely

Vækstfonden har givet millionlån til en virksomhed med ejerskab på Caymanøerne. Et land, der er på EU's sortliste over skattely

Caymanøerne er netop blevet tilføjet EU's sortliste over skattely og har i mange år været berygtet for en selskabsskat på nul kroner.

Alligevel yder Vækstfonden et millionlån til virksomheden Templafy, hvis største ejervirksomhed er registreret på en kendt skattely-adresse på Caymanøerne.

Lånet blev givet i maj 2019 og var på hele 80 millioner kroner ifølge et portræt i Berlingske fra oktober. Lånet blev desuden givet i samarbejde med Danske Bank.

Hvor stor en del af det samlede beløb, der stammer fra Vækstfonden, vides ikke, eftersom hverken Templafy eller Vækstfonden vil kommentere lånet. Minimumsbeløbet for den type lån er dog omkring 15 millioner kroner.

Det er den tidligere TDC-direktør Jesper Theill Eriksen, som står i spidsen for Templafy, hvis største ejervirksomhed er registreret i skattely. Foto: Aleksander Klug

- Verdens værste skattely

Vækstfondens investering falder Lars Koch, politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke, for brystet.

- Investeringen fra Vækstfonden er godt nok foretaget, før Cayman blev blacklistet, men de ved godt, at landet er verdens værste skattely, og en statslig fond bør ikke understøtte et land, der lever af at stjæle skattebase fra andre lande, siger han til Ekstra Bladet.

Det er virksomheden Grace Software Holding L.P, der er registreret i skattelyet, og som ejer omkring 40 procent af danske Templafy.

Ifølge skatteadvokat Torben Bagge er Caymanøerne attraktiv at lave investeringer igennem.

- Der finder stort set ikke nogen beskatning sted, og samtidig er der høj grad af diskretion. På den måde får man lagt røgslør ud for omverdenen, mens man betaler minimal skat, forklarer han.

Ifølge Torben Bagge kan den skattely-registrerede virksomhed sælge sin andel af danske Templafy og score fortjenesten stort set uden at betale skat.

Kendt fra Panama Papers

Virksomheden, der er medejer af Templafy, har ifølge CVR-registeret adresse i 'Postboks 309, Ugland House' på Caymanøerne.

Netop den adresse, Ugland House, er yderst velkendt i skattely-sammenhænge.

Det er tidligere beskrevet, hvordan over 20.000 virksomheder er registreret på adressen, og Barack Obama kaldte i 2008 adressen for 'det største skattebedrag nogensinde.'

Adressen dukker desuden op flere gange, når man søger i Offshore Leaks-databasen. Her bliver den flere gange nævnt i forbindelse med kendte skattely-læk som for eksempel Panama Papers.

Ugland House på Caymanøerne. Adressen er kendt for at huse over 20.000 virksomheder og er berygtet i skattely-sammenhænge. Det er her, Templafys ejer er registreret i en postboks. Foto: Shutterstock

CEO svarer ikke

På Vækstfondens hjemmeside skamroser de tech-virksomheden Templafy, som de spår 'en stor fremtid'.

Rolf Kjærgaard, CEO i Vækstfonden, understreger alligevel i starten af interviewet, at han ikke kan udtale sig om den konkrete investering.

- Det, vi altid forholder os til, er, at der skal betales skat der, hvor virksomhederne er hjemmehørende, og der, hvor de skaber værdi, siger han i stedet.

- Hver gang, vi laver en investering, laver vi en meget grundig undersøgelse af skatteforholdene for at se, om den struktur, vi investerer i, er skruet sammen på den mest hensigtsmæssige måde ud fra det, den laver. Eller om den er skruet sammen for at lave aggressiv skatteplanlægning. Og hvis det er det sidste, så investerer vi ikke.

- Synes du ikke, det er aggressivt at placere sig et sted, hvor selskabsskatten er nul? Du placerer dig ovenikøbet i en postboks i et hus, hvor der er over 20.000 andre virksomheder registreret og på en adresse, som er kendt fra Panama Papers?

- Jeg kan ikke forholde mig til hypoteser og spekulation, lyder svaret.

Rolf Kjærsgaard svarer stort set det samme ved alle spørgsmål i det 17 minutter lange interview. Virksomhedens registrering et bestemt sted skal være forretningsmæssigt begrundet.

- Du kan ikke svare på, hvad den forretningmæssige begrundelse kunne være i at lade sig registrere på Cayman? Nu har jeg spurgt syv gange på forskellige måder.

- Og jeg bliver ved med at fortælle dig, hvad der er vores politik ved investeringer i virksomheder og fonde. Er det forretningsmæssigt begrundet, gør vi det. Er det ikke, så gør vi ikke.

- Hvad ville den forretningsmæssige begrundelse være i at være registreret på eksempelvis Cayman?

- Igen, jeg ønsker ikke at indgå i spekulation.

- Nej, men du kan heller ikke tale konkret?

- Det konkrete er hver enkelt investering, vi laver, og det principielle er måden, vi bedriver investeringer på.

Ekstra Bladet får altså ikke svar på, hvad den forretningsmæssige begrundelse kan være i at lade sig registrere i et kendt skattely.

Ifølge skatteadvokat Torben Bagge er sådan en forklaring svær at komme med.

- Der vil i mange tilfælde ikke være en forretningsmæssig begrundelse i at være registreret på Cayman, siger han.

- Hvis man ikke meget nemt kan komme en fornuftig forklaring, så har jeg svært ved at se, at der en anden forklaring end det skattemæssige, lyder det.

I Vækstfondens skattepolitik står der, at de bærende principper er 'ordentlighed'. Alligevel har fonden givet et lån til en virksomhed ejet i skattely. Foto: Aleksander Klug

Templafy vil ikke medvirke i interview

Ekstra Bladet ville gerne have et mundtligt interview med Templafy, men det har virksomheden ikke ønsket.

'Vi indretter os naturligvis efter de ændringer, der bliver lavet politisk. Vores investorer er ikke aggressivt skatteplanlæggende, og Cayman Islands var ikke på EU’s lister, da investeringerne blev lavet,' skriver Jakob Ekkelund, CFO i Templafy, blandet andet i en mail.

'Vores aktiviteter bliver beskattet der, hvor de foregår – i Danmark. Og vores investorer bliver beskattet der, hvor de bor. Denne investor investerer først og fremmest på vegne af amerikanske investorer fx. pensionskasser, og er i øvrigt registreret hos SEC, altså de amerikanske børsmyndigheder,' skriver han også.

Nu vil investoren ifølge CFO Jakob Ekkelund overveje, hvad den skal gøre, efter Caymanøerne er blevet tilføjet EU's sortlise.

'Vores investor er naturligvis opmærksom på, at EU’s liste er blevet opdateret, og overvejer, hvad de skal gøre i den anledning,' skriver han til Ekstra Bladet.