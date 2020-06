Statue af Theodore Roosevelt fjernes i New York

En omstridt statue af USA's tidligere præsident Theodore Roosevelt bliver fjernet fra pladsen foran New York Citys Naturhistoriske Museum. Det skriver The New York Times.

Præsident Donald Trump siger, at han ønsker, at statuen skal blive stående.

Statuen viser Theodore Roosevelt, som var præsident fra 1901 til 1909, til hest. Han er flankeret af en sort mand og en af USA's oprindelige indbyggere.

Museets ledelse besluttede søndag, at statuen skal fjernes, og den afgørelse er godkendt af New Yorks borgmester, Bill de Blasio.

Museets chef, Ellen Futter, henviser til de seneste ugers protester og uroligheder over store dele af USA efter George Floyds død. Men hun understreger, at det er statuens udformning og dens 'hierarkiske komposition' - og ikke Roosevelts person - som er den grundlæggende baggrund for afgørelsen.

- For at sige det enkelt er tiden inde til at flytte statuen, siger hun i en erklæring.

Statuens placering foran museet har længe været kontroversiel i New York, og museets ledelse har i de seneste år haft overvejelser om at flytte den uden at kunne nå til enighed.

Der har også været protestaktioner mod statuen, og ved flere demonstrationer er der blevet kastet maling på statuens sokkel.

Bill de Blasio siger, at statuen bør fjernes, fordi den beskriver sorte og indfødte folk 'som underkastede og racemæssigt underlegne'.

I et tweet mandag skriver præsident Trump: 'Det er latterligt, gør det ikke'.

Den sorte mand George Floyd døde 25. maj under en anholdelse i Minneapolis.

Aktioner mod politibrutalitet og racisme og for sortes rettigheder har bredt sig til hele USA og store dele af verden.

Det har medført, at flere monumenter af fremtrædende sydstatsfigurer og kolonialister er blevet revet ned af demonstranter i forbindelse med de forgangne ugers protester i landet.

Fredag blev en statue af sydstatsgeneralen Albert Pike væltet og sat i brand i Washington D.C. Statuen blev revet ned med reb, hvorefter demonstranterne begyndte at råbe 'black lives matter'.

I Boston er en statue af Christoffer Columbus blevet ødelagt. Den italiensk-fødte opdagelsesrejsende er hyldet i mange skolebøger for at være 'opdageren af USA'.

Han betragtes dog samtidig af mange som årsag til begyndelsen på folkedrab mod de oprindelige folk i landet.

Også i byen Richmond, Virginia, er en Columbus-statue blevet vandaliseret.