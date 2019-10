Stjernekokke tavse om nyt underskud

For fjerde gang i træk må Kadeaus to Michelin-restauranter i København og på Bornholm se tilbage på et år med underskud

De kan lave østers, laks og kammuslinger så lækre, at Michelin-stjernerne drysser ned over dem.

Til gengæld kniber det langt mere med at finde opskriften på et økonomisk overskud for Magnus Kofoed, Rasmus Kofoed og Nicolai Nørregaard, som driver to gourmetrestauranter med navnet Kadeau på Bornholm og i København.

Deres selskab, Kadeau København og Bornholm Aps, er for nylig udkommet med regnskab for 2018, der viser et underskud på ca. 350.000 kr. Det er det fjerde underskud i træk, og siden 2015 har selskabet tabt ca. 7 mio. kr.

- Jeg har egentlig ikke de store kommentarer til vores regnskab. Jeg ser ikke nogen grund til at kommentere på, hvad der skete i 2018, lyder det fra en fåmælt Magnus Kofoed, selskabets direktør, til Ekstra Bladet.

Michelin-kokke spinder guld: Så meget tjener de

Artiklen fortsætter under billedet.



Magnus Kofoed, Nicolai Nørregaard og Rasmus Kofoed under en uddeling af de prestigefulde Michelinstjerner. Deres restaurant i København har to stjerner, mens restauranten på Bornholm har en enkelt. Foto: Martin Lehmann

Banken har pant i inventar

Af regnskabet fremgår det, at Kadeau-selskabets egenkapital nu er i minus ca. 500.000 kr., og at fremtiden er afhængig af bankens opbakning.

Her står også, at selskabets bank, Danske Bank, som sikkerhed for sine penge har fået pant i varer og inventar hos Kadeau.

Men ifølge direktør Magnus Kofoed er situationen ikke så alvorlig, som regnskabet giver udtryk for.

- Man skal tage det stille og roligt. Og så skal man glæde sig over, at Kadeau stadig eksisterer. Vi har fuld tiltro til fremtiden, og det har vores revisor også. Vi er blevet klogere og har lært af vores fejl. Nu driver vi en sund forretning, siger han.

Vil det sige, at du regner med at lave overskud i 2019?

- Jeg har ikke så meget mere at sige. Det kan du se, når vi fremlægger vores regnskab næste år, siger han.

Michelin-kokke spinder guld: Så meget tjener de

Investor regner med overskud

Kadeau har flere gange fået tilført midler fra investorer, blandt andet sangeren Lukas Forchhammer fra bandet Lukas Graham.

En af de andre investorer er Michael Borchers, der er direktør og medejer i entreprenørfirmaet Rasmus Friis A/S.

- Vi har en lang historik med Kadeau og har fulgt dem hele vejen. En af mine partnere har sommerhus på Bornholm tæt på restauranten, og derfor er vi kommet der meget, siger han.

Er I tilfredse med udviklingen i selskabet?

- Det er et svært marked at drive gourmetrestaurant. Det er ingen hemmelighed. Men vi er meget tilfredse med måden, selskabet har udviklet sig på det seneste, siger Michael Borchers, der modsat direktør Magnus Kofoed gerne vil fortælle, at han regner med et overskud i 2019.