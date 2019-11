Stod bag Blackstone i Danmark: Går sammen med natklub-konge og kendt advokat

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Natklub-kongen Adam Falbert, der er kendt for blandt andet konceptet Heidi's Bier Bar, advokaten Jan Leth Christensen, der investerede millioner i fodboldklubben Brøndby, og ejendomsspekulanten Nils Jansson kendt fra 360 North er gået sammen i et spritnyt selskab.

Det fremgår af oplysninger i CVR-registeret.

Selskabet, som blev stiftet 30. oktober, hedder Hildursgade 10 ApS og er ejet af Havnens Bygningsudlejning A/S og Seven52 Holdco ApS.

Sidstnævnte selskab ejes af Nils Janssons to mindreårige døtre, mens Havnens Bygningsudlejning A/S ejes af blandt andre Jan Leth Christensen, Adam Falbert og Morten Edvard Clausen, der også er direktør i det nystiftede selskab.

Dødsbo

Adressen Hildursgade 10 henviser til en gul ejendom på Østerbro med fem tomme lejligheder. Ejendommen er del af et dødsbo og er til salg hos mægleren for 14,5 millioner kroner.

Overfor Ekstra Bladet fortæller Jan Leth Christensen åbent, at de overvejer at købe ejendommen.

- Historien er meget simpel. Jansson (Nils Jansson, red.) ringer til mig og spørger, om jeg kunne være interesseret i at købe den ejendom, og om han kan få et honorar for at formidle den.

- Så foreslår han, at vi opretter et selskab sammen. Så hvis vi vælger at købe ejendommen, så køber Havnens Bygningsudlejning A/S anparterne af Seven52, og så får selskabet et honorar på den måde. Køber vi ikke ejendommen, så lukker vi selskabet, siger Jan Leth Christensen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Advokaten Jan Leth Christensen er i offentligheden bedst kendt for sin tid i fodboldklubben Brøndbys bestyrelse, men især også for den famøse nabostrid i Hellerup, som de fleste danske medier har skrevet om. I hans selskaber er der for mindst 300 mio. kr. Foto: Magnus Arnason/Arnason.dk - Sportsfoto

Se også: Vanvittig nabostrid: Naboer raser over topadvokats hegn

Rigmand fik nej til ombygning - nu lejer han sin villa ud til flygtninge

Blackstone

Nils Jansson bekræfter over for Ekstra Bladet, at han er involveret i selskabet, men han vil ikke kommentere sagen yderligere.

Navngivningen af selskabet med en eksakt adresse ligner den måde, hvorpå den amerikanske kapitalfond Blackstone navngiver sine anpartsselskaber, der ejer ejendomme i Danmark.

Og det er da også Nils Jansson, der gennem sine døtres tidligere selskab, 360 North, har hjulpet Blackstone ind på det danske ejendomsmarked, herunder at få sat gang i omfattende renoveringer.

I maj blev Nils Janssons døtres selskab, hvor Jansson er direktør, dog købt ud af 360 North af Blackstone for et ukendt beløb. I samme ombæring stoppede Jansson som direktør i 360 North.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Adam Falbert er blevet mangemillionær på natklubber som LA Bar, Hive, A-Bar og Guldhornene. Foto: Ritzau Scanpix

Siden maj har der dog været stille om den omdiskuterede ejendomsinvestor med flere konkurser bag sig. Men nu ser han ud til at være i gang igen på ejendomsmarkedet.

Ifølge advokat Jan Leth Christensen er der dog ikke noget større samarbejde i støbeskeen.

- Jansson er dygtig til at gå og finde den slags ejendomme. Det er en dejlig ejendom, og jeg vidste ikke, at den var til salg. Der er meget almindeligt, at folk ringer til mig med den slags ting, og så får de et honorar for det.

- Men jeg ser ikke lige for mig, at jeg eller Havnens Bygningsudlejning skal begynde at eje ejendomme sammen med Nils Janssons børn. Ikke at der ville være noget forkert i det, men det ser jeg bare ikke for mig, siger Jan Leth Christensen.

I en sms skriver Adam Falbert, at han rigtig nok har aktier i Havnens Bygningsudlejning A/S, men at han ikke har kendskab til konkrete ejendomshandler.