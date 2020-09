Stor hotelkæde i krise: Millionerne fosser ud

Zleep Hotels har tabt 18 millioner kroner, viser et nyt regnskab. Ledelsen sår tvivl om fremtiden

Coronakrisen - og den medfølgende mangel på turister - har kastet den danske hotelbranche ud i lidt af en krise.

Men nu viser det sig, at en af de større aktører, Zleep Hotels, allerede sidste år havnede i et økonomisk kaos.

Et nyt regnskab afslører, at kæden med ti hoteller i hele landet havde et underskud på 18 millioner kroner i 2019.

'Ledelsen finder årets resultat mindre tilfredsstillende,' skriver direktør Peter Haaber i regnskabet.

Tvivl om fremtiden

Af regnskabet fremgår det også, at udfordringerne i den grad er fortsat ind i 2020.

Her har Zleep Hotels på grund af udbruddet af coronavirus oplevet 'en betydelig nedgang' i aktiviteterne, står der.

Og selvom hotelkæden ifølge tal fra Erhvervsstyrelsen hidtil har modtaget omkring 10 millioner kroner i støtte, er der ingen garantier for Zleep Hotels overlevelse.

'Der er væsentlige usikkerheder relateret til begivenheder eller forhold, der kan skabe væsentlig tvivl om selskabets evne til at fortsætte sin drift,' skriver direktør Peter Haaber i regnskabet.

Solgt for stort beløb

Det er ellers ikke mere end halvandet år siden, at direktør Peter Haaber solgte størstedelen af aktierne i Zleep Hotels til den tyske hotelkæde Deutsche Hospitality.

Ifølge Børsen indbragte det ham et trecifret millionbeløb.

Dengang lød målsætningen, at Zleep Hotels i 2025 skulle have 40 hoteller.

- I samarbejde med Deutsche Hospitality kan vi nu også få fodfæste i Centraleuropa, hvilket bliver en spændende rejse for os. Zleep og Deutsche Hospitality supplerer hinanden perfekt, og sammen kan vi nu udvikle os og trække på de nye synergier, der vil opstå, sagde Peter Haaber i den forbindelse til mediet Estate.