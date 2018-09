Stor kæde i krise: Har lukket en fjerdedel af sine restauranter

Udover at sælge ejendomme har ledelsen i den hårdt prøvede restaurantkæde Jensens Bøfhus haft travlt med lukke mange af sine restauranter ned.

Siden september 2016 er der blevet slukket for ni tabsgivende restauranter, hvorfor der nu er 23 tilbage. Det svarer til en fjerdedel, skriver Børsen i dag.

- Det er korrekt, at der er 23 restauranter i Danmark, der er ikke planlagt flere lukninger udover Esbjerg, som er til salg. Som vi tidligere har oplyst, er vi gået fra ca. 40 restauranter i Danmark, Norge og Sverige og forventer at være ca. 30 restauranter som en del af vores turnaround, skriver Dorte Gleie, adm. direktør for Jensens Bøfhus, til erhvervsmediet.

Nyt koncept

Jensens Bøfhus har i de sidste mange år oplevet kæmpemæssige problemer med økonomien. For at komme dem til livs har man blandt andet indført et helt nyt koncept og forsøgt at brande sig i offentligheden på en ny og mere moderne måde. Blandt andet med en reklamefilm her i sommer, hvor sloganet var 'God bøf eller gratis'.

Men det er bestemt ikke båre sådan lige til, mener brandingekspert Frederik Preisler fra Mensch.

- Ligesom det er meget svært at bygge et brand op så er det også meget svært at ændre det. Grunden, til at man vil investere så meget i det, er, at det så er robust og dermed kan tåle ret meget. Men når vi først har besluttet os for, hvad vi synes om et brand, så skal der ret meget til at ændre vores mening,

Nedturen for Jensens Bøfhus September 2014 får Jensens Bøfhus i Højesteret medhold i, at fiskrestauranten Jensens Fiskehus fra Sæby ikke også kunne hedde Jensens. Det udløser en kæmpe shitstorm. I 2016 sætter han bøfkæden til salg. På dette tidspunkt skylder han banken SEB 228 millioner kroner. Underskuddet lander på 56 millioner kroner og flere restauranter sættes til salg. I 2017 lyder underskuddet på 31 millioner kroner. Her fratræder Palle Skov Jensen som direktør, og Dorte Gleie tager over. Man forsøger at ændre sit koncept med nyt menukort og nye priser. I efteråret får bøfkæden økonomisk hjælp af en lang række erhvervsfolk fra Fyn. I 2018 sætter Palle Skov Jensen sin private villa til salg for 28,5 millioner kroner og sælger en kæmpe jagt-ejendom til milliardæren Lars Larsen. Her lyder underskuddet på hele 157 millioner kroner. Vis mere Luk

Svær opgave

Selvom det ifølge Preisler godt kan lade sig gøre med en 'målrettet indsats over mange år', så tror han, at det er meget svært for bøfkæden.

- Vi ser hele tiden eksempler med brands fra fortiden, som er blevet nye og vitale, men når man er sådan noget som Jensens Bøfhus, så er man Jensens Bøfhus med alt hvad dertil hører, og man er ligesom i den tid og stemning. Og så er det svært at sige, hov nu springer vi ud som værende noget helt andet, siger han og fortsætter.

Palle Skov Jensen har måttet sætte sin private villa til salg for 28,5 millioner kroner for at redde sig ud af krisen. Foto: Nils Lund Pedersen

- Det er en kraftanstrengelse og mere end bare at lave noget makeup og nogle nye reklamer. Hele virksomheden skal ændres grundlæggende, og der skal arbejdes meget med troværdigheden. Og det tror jeg godt kan være svært med en bøf og sovs-kultur.

Interaktivt element

Han peger også på trenden mod at flere og flere spiser mindre kød for at hjælpe miljøet.

- Det kan godt være, vi bliver ved i nogle år, men for næsten alle unge mennesker, er det ikke så underligt at være fleksitar eller vegetar for den sags skyld. Den udvikling går virkelig stærkt. Så når man taler om at sælge en bøfkæde, så gælder det nok om at skynde sig, for lige pludselig er tiden løbet fra det. På samme måde som det kan blive gammeldags at køre rundt i en firehjulstrækker, så kan det også blive gammeldags med store bøffer.