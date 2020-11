Stor købelyst har gjort det dyrere at handle bolig

Hen over sommeren er det blevet dyrere at købe bolig i Danmark.

På landsplan er boligpriserne således steget fra andet til tredje kvartal. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Mens der for ejerlejligheder har været tale om en prisstigning på 4,2 procent, så har der for sommerhuse og enfamiliehuse været tale om prisstigninger på henholdsvis 3,5 og 3,3 procent.

Det er især et større salg af de forskellige boligtyper, der har været med til at hive prisen op. Med andre ord har en stigende efterspørgsel gjort, at sælgere har kunnet få mere for deres bolig, når de har villet sælge den.

Fremover har Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, en forventning om, at de gode takter på boligmarkedet vil fortsætte.

Men han bemærker, at tempoet nok kommer til at falde.

- Boligpriserne vil altså stadig stige den kommende tid, da det lave udbud ikke vender lige foreløbigt.

- Vi forventer også, at der fortsat vil blive handlet boliger, men bolighandlen vil komme ned i gear, da køberne ikke har det samme at vælge imellem længere, siger Brian Friis Helmer i en skriftlig kommentar.

På trods af højere priser er han ikke nervøs for situationen på boligmarkedet, da det ifølge ham ser ud til at være ret robust.

Det begrunder han med, at både forbrugere og virksomheder i dag er relativt tilbageholdende med at låne penge, og at danskerne generelt vælger de sikre lån med fast rente.

- Dertil er boligbyrden, altså hvor stor del af den disponible indkomst, der går til bolig, historisk lav grundet de lave renter.

- Boligpriserne er altså ikke ude af trit med den økonomiske virkelighed, som de var op til finanskrisen i 00'erne, siger Brian Friis Helmer.

Danmarks Statistiks opgørelse er blot en af flere forskellige opgørelser over udviklingen på boligmarkedet. De opgøres forskelligt og giver derfor ikke helt det samme billede.

En analyse har dog vist, at den kvartalsvise udvikling typisk er ret ens.