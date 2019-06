Stor nedgang for lagkage-millionær

Ole Schielder Kristoffersen, der stiftede Lagkagehuset, har for en gangs skyld haft et dårligt år rent økonomisk

Han har de seneste mange år været garant for solide millionoverskud, men sådan skulle det ikke gå i 2018 for Lagkagehusets medstifter Ole Schielder Kristoffersen, der først blev kendt for at fremvise sine lækre kager på morgen-tv.

Resultatet lød på minus 16 millioner kroner mod forrige års overskud på knap 100 millioner i Schielder Holding Aps, viser et spritnyt regnskab.

Det hænger utvivlsomt sammen med, at det er hans første regnskab uden nogen ejerandele i Lagkagehuset, efter han i sommeren 2017 endegyldigt solgte de sidste af slagsen.

Og det kan altså mærkes på bundlinjen.

Investerer

Den nu tidligere bagekonge har investeret i et hav af forskellige virksomheder. Helt konkret har han økonomiske interesser i hele 20 aktive virksomheder i større eller mindre grad.

Mens det går godt for nogle af virksomhederne, går det anderledes dårligt for andre. Samlet set ender det derfor med et underskud for første gang i adskillige år.

Virksomhederne befinder sig primært inden for ejendomsbranchen med fokus på udlejning og opførelse af byggeprojekter. Derudover har han også anparter i Copenhagen Coffee Lab og legetøjsfirmaet Plus-Plus.

Stjernearkitekt

Blandt samarbejdspartnere er der flere kendte folk. Blandt andet hans tidligere partner i Lagkagehuset Steen Skallebæk, stjernearkitekten Bjarke Ingels og baronen Johan Wedell-Wedellsborg.

Ole Kristoffersen har dog stadig en bugnende pengetank som sikkerhed i form af en egenkapital på mere end 400 millioner kroner. Han har samtidig også udbetalt et udbytte på 15 millioner kroner til sig selv.