Stor protest: Vi risikerer at dø

Den danske koncert- og livebranche er i krise på grund af aflyste arrangementer på stribe, og derfor protesterer branchen mandag aften ved at lyse en række bygninger op med rødt.

Demonstrationen arrangeres af den nystartede sammenslutning We Are Events Danmark, der består af en række aktører inden for koncertvirksomheder.

'Den danske musikbranche er i dyb krise. Livebranchen var den første, der lukkede ned, og det bliver den sidste, der bliver åbnet igen. Alligevel har regeringen besluttet, at der ikke tages hensyn til alle, der arbejder i livebranchen, i hjælpepakkerne. Beslutningen står som en kolossal trussel for livebranchens økosystem af indholdsleverandører, der alle lønnes af artisternes honorarer, og som nu står uden deres primære indtægtskilde: sommerhalvårets koncerter. Derfor afholder vi den 22. juni klokken 22.00 en lysdemonstration i flere danske byer', skriver We Are Events Danmark i en pressemeddelelse.

Her forklarer de også årsagen til den røde farve.

'Dagen vil blive markeret med rødt, og det vil være symbolet for en blødende branche, som regeringen kan ende med at rive over på midten, hvis de lukker øjnene. Lysdemonstrationen afholdes for at sætte fokus på den blødende live-og musikbranche i Danmark og Europa. Hvis der ikke handles snart, risikerer store dele af branchen at dø', står der i meddelelsen.