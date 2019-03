Stor slankekur skal sætte prop i Norwegians underskud

Efter to år med milliardunderskud har Norwegian sat gang i en omfattende slankekur, der igen skal få luftfartsselskabet til at give overskud.

Norwegian har lukket ruter og baser i Europa og USA, solgt fly og udskudt leveringer af nye.

Samlet skal der spares et beløb svarende til 1,55 milliarder kroner om året. Administrerende direktør Bjørn Kjos forventer, at der allerede i 2019 vil være overskud.

- Vores spareprogram er sat i søen, og det kører som forventet. Det er penge, som vi vil spare år efter år, og det vil være tilstrækkeligt til at kunne gøre os profitable igen, siger Bjørn Kjos.

Norwegian er vokset hastigt gennem de seneste år og havde i 2018 omkring 37 millioner passagerer, men væksten er sket for lånte penge, og selskabets gæld var ved udgangen af 2018 på 24,7 milliarder kroner.

Norwegian var for nylig nødsaget til at hente omkring 2,3 milliarder kroner blandt aktionærerne for at kunne flyve videre.

Hos Sydbank vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen, der følger flybranchen tæt, at Norwegians økonomiske udfordringer er et resultat af, at selskabet er vokset for hurtigt.

- Norwegian er blevet fanget i sin egen selvskabte vækstklemme. Man er vokset for hurtigt og er blevet en for kompleks forretning.

- Det at få så mange fly ind så hurtigt og placere dem rundt i verden er en kæmpemæssig opgave, når der skal sælges billetter og skaffes piloter, kabinepersonale og folk på jorden.

- Hvis flyene så ikke kommer til tiden, eller der er problemer med dem, så giver det afbrydelser. Det er dyrt, siger Jacob Pedersen.

Bjørn Kjos forklarer, at kapitaludvidelsen var en konsekvens af udsving i olieprisen i slutningen af 2018 og problemer med motorerne i nogle af selskabets Dreamliner-fly, som det efterfølgende er blevet kompenseret for af Rolls-Royce.

Han medgiver dog, at selskabet er vokset meget hurtigt.

- Hvis man ser på den korte bane, er vi måske vokset for hurtigt, men hvis vi ser på lang sigt, er det rigtig solidt, siger Bjørn Kjos.

Jacob Pedersen vurderer, at Norwegian med de friske milliarder i kassen har købt sig selv i hvert fald et år til at løse udfordringerne.

- Der er tid til at skrue på en masse ting, så det ikke igen får behov for at gå ud med hatten til investorerne.

- Men en ting er at melde ud, at man skal skrue på en masse håndtag. Den svære opgave er at få det til at lykkes, siger Jacob Pedersen.