Storbank vil af med ølkongen

Sædet er for alvor begyndt at brænde under den magtfulde formand i Harboes Bryggeri, 78-årige Bernd Griese.

De seneste måneder har landets tredjestørste bryggeri været plaget af en stribe møgsager, ledelseskaos og millionunderskud.

Og nu har storinvestoren Nordea fået nok: På Harboes nyligt afholdte generalforsamling valgte banken at trække støtten til fire ud af seks foreslåede bestyrelsesmedlemmer - herunder Bernd Griese.

Det oplyser Eric Pedersen, chef for ansvarlige investeringer i Nordea, i en mail til Ekstra Bladet.

Efter mere end 35 år som direktør i Harboe trak Bernd Griese sig sidste år tilbage og overlod posten til sin datter. Tre måneder senere var hun ude igen, og Griese satte sig i formandsstolen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Direkte adspurgt, om storbanken anser Bernd Griese for at være den forkerte person i formandsstolen, svarer Nordea-chefen:

'Det spørgsmål synes jeg, at vi har svaret på, i kraft af den måde vi har stemt på.'

Bernd Griese har ikke svaret på Ekstra Bladets spørgsmål om mistilliden fra banken, der har en investering på ca. 20 millioner kroner i Harboe.

Utilfreds med sammensætning

Længe har det mere været reglen end undtagelsen, at medlemmerne af Harboes bestyrelse har haft en relation til Bernd Griese.

Blot to ud af bestyrelsens seks medlemmer har således status som 'uafhængige' - altså personer, som ikke er forbundet til Harboe eller selskabets ejere.

Men det er slet ikke godt nok, mener Nordea.

'Vi mener, at der bør være et flertal af uafhængige medlemmer. Den uro, der længe har været omkring Harboe, understreger mere end noget andet, hvorfor dette er nødvendigt,' skriver Eric Pedersen.

Poul Møller (midten) er det ene af blot to uafhængige medlemmer i Harboes bestyrelse. Men han kender udmærket Bernd Griese (th.) De to er formand og næstformand i Korsør Golfklub - som i øvrigt har Harboe som største sponsor. PR-foto

Aktionærer er statister

Og det er ikke kun Nordea, som synes, det er en god idé med en overvægt af uafhængige medlemmer i en bestyrelse.

Det er tværtimod en klokkeklar anbefaling fra Komitéen for god Selskabsledelse, som udstikker retningslinjer til børsnoterede virksomheder.

- En bestyrelse bør først og fremmest skal bestå af folk, der kan træffe neutrale beslutninger. Det handler om, at beslutningerne er til virksomhedens bedste og ikke til fordel for den ene eller anden aktionær, siger den erfarne erhversleder Lars Frederiksen, som er formand for komitéen.

Lars Frederiksen er tidligere topchef i den store ingredienskoncern Chr. Hansen og nuværende formand i Komitéen for god selskabsledelse. Foto: Niels Hougaard/Ritzau Scanpix

Lars Frederiksen oplyser, at stort set alle landets mere end 100 børsnoterede selskaber lever op til anbefalingen.

- I sidste ende er det aktionærerne, der skal stemme for eller imod. Problemet i Harboes Bryggeri er dog, at langt de fleste aktionærer kun er statister. For der er én aktionær, som bestemmer det hele, siger Lars Frederiksen med henvisning til, at Bernd Grieses familie via de såkaldte A-aktier sidder på kontrollen med selskabet.

Bernd Griese har ikke svaret på Ekstra Bladets spørgsmål om Harboes bestyrelse.

Bryggeriets aktiekurs er de seneste år faldet som en sten. I sommeren 2016 lå den tæt på kurs 150, men er nu faldet til kurs 60.

Kaos i familien

Efter mere end 35 år som øverste direktør i Harboe valgte Bernd Griese sidste år at give magten fra sig.

Men det er endt i en farce, som har kostet bryggeriet millioner af kroner.

Hans datter Karina Harboe Laursen blev udpeget som efterfølger. Men efter blot tre måneder i direktørstolen røg hun ud igen og blev - af uvisse årsager - udstyret med en tavshedsklausul, som løber i et år.

Bernd Griese (th.) havde udset sin fysioterapeut-uddannede datter Karina Harboe Laursen som afløser, da han i efteråret 2019 trak sig som direktør i Harboe. Men hun holdt kun tre måneder på posten. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

I stedet blev Søren Malling, som er gift med Karina Harboe Laursens søster, indsat som direktør. Samtidig satte Bernd Griese sig selv på posten som formand.

Det kluntede forløb betød, at Harboe – som i forvejen var hårdt presset økonomisk - sidste år brugte hele 14,5 millioner kroner på direktørlønninger. En tredobling i forhold til året før.

- Det er svært at komme til andre konklusioner, end at Bernd Griese bruger Harboe som sin egen virksomheds-legeplads. Bryggeriet er i hvert fald ikke noget godt eksempel på, hvordan man driver et professionelt selskab, skaber værdi og plejer aktionærernes interesser. Tværtimod, har Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, tidligere udtalt til Ekstra Bladet.