Storbritanniens skrantende økonomi kan begrave danske jobs

Det ser dystert ud for Storbritanniens økonomi i 2020. Landets økonomi risikerer at skrumpe mere end 14 procent, hvis coronaepidemien fortsætter med at gøre skade. Dermed har Storbritannien kurs mod største økonomiske fald i 300 år.



Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv ser bekymret på udviklingen i Storbritannien.

- Alene i 2019 eksporterede danske virksomheder for 102 milliarder kroner til Storbritannien. Det gør Storbritannien til vores fjerdestørste eksportmarked, siger seniorøkonom Kristian Skriver i en kommentar.

- Det betyder, at omkring 65.000 danske job er direkte eller indirekte afhængige af eksport til Storbritannien. Tilbageslaget vil uden tvivl gå ud over de mange danske virksomheders eksport til Storbritannien og dermed koste tusindvis af danskere deres job, fortæller Kristian Skriver.

Største fald i 300 år

Sidste måned lød det fra Den Internationale Valutafond (IMF), at Storbritanniens økonomi står til at skrumpe med mere end ti procent. Og budgetkontoret følger altså trop med yderligere mørke forudsigelser.

Selv i det mest optimistiske scenarie står arbejdsløshedsraten til at nå næsten ti procent i tredje kvartal af 2020. Et scenarie, som vil betyde, at den britiske regering kan blive nødsaget til at låne op mod 400 milliarder pund, svarende til 3281 milliarder danske kroner.

Sådan lyder advarslen fra regeringens kontor for budgetansvarlighed tirsdag.

- Storbritannien er på vej mod at registrere det største årlige fald i bnp i 300 år.

- Dette medfører en uhørt stigning i låntagning i år på mellem 13 og 21 procent af bnp. Det løfter gælden til over 100 procent af bnp i næsten alle scenarier, lyder det fra budgetkontoret.

Bnp - bruttonationalprodukt - er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi, og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Budgetkontorets forudsigelser bliver brugt af regeringen til at føre politik.

Ifølge budgetkontoret kan skattestigninger eller nedskæringer i investeringer hjælpe med at lappe hullet i finanserne.

Storbritannien er det hårdest ramte land af coronavirus i Europa. Landet har registreret knap 45.000 dødsfald relateret til coronavirus og har konstateret 291.691 smittetilfælde, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.