'Store' Larsen om skandale: Jeg er ked af det

Det tidligere så lovende selskab ACT.Global har de seneste måneder udviklet sig til en skandale.

Og flere tidligere landsholdsspillere i fodbold er involveret. Èn af dem er EM-helten Henrik 'Store' Larsen, som i flere år har været ansat i selskabet og er 'meget træt' af sagen.

- Når man er på forsiden hver anden dag i en længere periode, er det selvfølgelig ikke rart, siger den tidligere FCK-profil.

Henrik 'Store' Larsen blev i 1992 topscorer ved EM i Sverige. Foto: Jonas Olufson

Fra solstråle til skandale

ACT.Global - der sælger midler til bekæmpelse af bakterier - lignede længe en succes, og i flere år strømmede millionerne ind fra investorer som barkongen Adam Falbert og milliardæren Johan Wedell-Wedellsborg.

Men i starten af året blev det pludselig åbenbaret, at virkeligheden var en helt anden. Her kom selskabet pludselig ud med et underskud på svimlende 120 millioner kroner, selvom direktør Carsten Jensen kort forinden havde lovet sine investorer et flot overskud.

Siden er skeletterne væltet ud af skabet hos selskabet, som også er kommet i søgelyset hos myndighederne.

Og som Ekstra Bladet i dag kan fortælle, viser en ny revisorundersøgelse, at selskabets regnskaber i perioden 2015 til 2019 har været groft oppustet: Ud af en bogført omsætning på 237 millioner kroner kom sølle 5,9 millioner kroner rent faktisk i kassen.

- Det er alvorligt

Ifølge Henrik Larsen er det bestemt ikke er sjovt at have været en del af noget, der har vist sig at være et luftkastel.

Han slår dog fast, at hans opgaver primært har ligget i datterselskabet ACT.Global Sport, der i dag er gået konkurs.

- I bund og grund passede vi vores egen lille butik og forsøgte at få det til at fungere. Jeg har ikke haft styr på, hvad der skete i det store selskab. Men det er jo forfærdeligt, at det er endt sådan, siger han.

- Har du mistanke om, at der er foregået svindel?

- Det ved jeg ikke. Men hvis der er bogført omsætning for 237 millioner kroner, og kun 6 millioner er reelle, så er det alvorligt. Og jeg er ked af det, men det er jo ikke noget, jeg har vidst noget om, siger han.

Tavse investorer

Den tidligere landsholdsspiller er langt fra den eneste, som har brændt sig på ACT.Global.

Tidligere fodboldprofiler som Niclas Jensen, Bjarne Goldbæk, Allan Simonsen og Jakob Friis-Hansen har også enten været ansat eller investorer i selskabet.

Den tidligere landsholdsspiller Bjarne Goldbæk har også været blandt investorerne i ACT.Global. Foto: Lars Poulsen

Ekstra Bladet har talt med de to førstnævnte, som ikke ønsker at kommentere sagen. Allan Simonsen og Jakob Friis-Hansen er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.

Efter måneder med problemsager er ACT.Global nu taget under rekonstruktion - det, som tidligere hed betalingsstandsning. I næste uge skal investorerne bestemme, om selskabet skal overleve eller ej.

