Store selskaber om krisen: Målet er at undgå fyringer

Butikslukninger, hjemsendte medarbejdere og spærrede grænser.

Coronakrisen har lammet hele samfundet, og mange af landets store virksomheder er i knæ.

Fredag fyrede modekoncernen Bestseller med Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, i spidsen hele 750 ansatte i Danmark. Men mange andre har indtil videre været forskånet for massefyringer.

Indenfor de seneste uger har regeringen og folketinget vedtaget flere hjælpepakker til erhvervslivet. Alligevel fyrede direktør og ejer Anders Holch Povlsen fredag 750 Bestseller-ansatte i Danmark. Foto: Jan Sommer/POLFOTO

Og målet er at komme igennem krisen med alle ansatte ombord. Sådan lyder det fra en stribe store virksomheder, som Ekstra Bladet har talt med.

- Vi har 2000 butikker over hele Europa, som lige nu er lukket. Så vi er hårdt ramt. Men vores mål er helt klart at undgå fyringer. Den store udfordring er bare, at vi ikke aner, hvor længe det her skal stå på, siger Rune Jungberg Pedersen, kommunikationschef i Jysk, der har 24.000 ansatte i hele verden.

Fuld løn i otte uger

Ifølge Rune Jungberg Pedersen er det endnu alt for tidligt at spå om, hvor hårdt koncernen bliver ramt af krisen.

- Vi aner jo ikke, om salget er tabt eller bare udskudt. Hvis man havde tænkt sig at købe nye havemøbler, men butikken er lukket, gør man det jo nok senere. Men hvad det her ender med, er umuligt at sige.

Smykkekoncernen Pandora har lukket mere end tusind butikker i lande som Italien, Frankrig, Spanien og USA. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

Smykkekoncernen Pandora med 28.000 ansatte står i samme situation og har været nødt til at lukke tusindvis af butikker ned midlertidigt. Det har dog endnu ikke betydet fyringer.

- Alle de butiksansatte, som er blevet sendt hjem, har fået fuld løn i mindst otte uger. Og så må vi se, hvad der venter på den anden side, siger pressechef Johan Melchior.

Velux lukker produktion

Massefyringer er det heller ikke blevet til hos hverken Lego, Carlsberg eller Rockwool, der alle har tusindvis af ansatte.

Det samme er tilfældet hos vinduesproducenten Velux, som ellers er tvunget ud i en nødsituation.

- Vi kommer til at lukke vores produktion ned i 14 dage. Frankrig har sagt, at alt ikke-livsnødvendig produktion skal stoppe. Og vinduer er jo trods alt ikke livsnødvendige. Men på vores tre fabrikker i Frankrig bliver der lavet komponenter til vores andre fabrikker. Så hele kæden rammes, siger kommunikationschef Jens Bekke.

Ifølge kommunikationschef Jens Bekke kan Velux blive tvunget ud i fyringer, hvis manglen på efterspørgsel trækker ud. Lige nu er det dog ikke et tema. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

- Regner I med, at I kommer til at stå over for en mulig fyringsrunde?

- Alt afhænger af, hvor længe det her varer, og hvad situationen er på den anden side. Hvis det tager lang tid, før efterspørgslen kommer op på et normalt niveau igen, så kommer vi også til at tilpasse vores arbejdsstyrke (fyre ansatte, red.). Men det er ikke noget, vi kigger konkret på lige nu, fastslår Jens Bekke.

Tavshed fra Ecco

Mens andre virksomheder er åbne om situationen, bliver oplysningerne holdt tæt ind til kroppen hos den store skoproducent Ecco.

Her har topchef Steen Borgholm udsendt en meddelelse om, at alle butikker i Europa og USA lukker.

- Vi har besluttet, at vi ikke vil fortælle mere på nuværende tidspunkt, siger kommunikationsdirektør Søren Kragh Pedersen.

- Kan du oplyse, om Ecco har fyret nogen på grund af coronakrisen?

- Nej, det kan jeg ikke, siger han.

Tøjproducent: Det tegner ikke godt

De største danske selskaber i tøjindustrien er hårdt ramt af coronakrisen.

Fredag fyrede Bestseller 750 ansatte, ligesom konkurrenten DK Company tidligere på ugen opsagde 125 medarbejdere på kontorer i København, Ikast og Vejle.

Og hos den store producent af arbejdstøj, Mascot i Silkeborg, mærker man også presset.

- Det begynder helt klart at gå ud over salget. Vi har sendt nogle af vores korttidsansatte hjem, men ellers er det ikke blevet til fyringer, siger direktør og ejer Michael Grosbøl.

Producenten af arbejdstøj Mascot har mere end 3000 ansatte på verdensplan. Her mærker direktør og ejer Michael Grosbøl tydeligt presset fra coronakrisen. Foto: Casper Holmenlund Christensen/POLFOTO

- Regner du med, at det kommer til at forblive sådan?

- Det er svært at sige. Men det tegner da ikke for godt. Det skal man både være blind og døv for ikke at kunne se, siger han.

Michael Grosbøls familie har tjent overordentligt godt på Mascot gennem årene og er ifølge en nylig opgørelse i Berlingske blandt landets rigeste med en anslået formue på 2,8 milliarder kroner.

Lavet ordning med 3F

Ifølge ejeren er Mascot ikke så hårdt ramt som Bestseller og DK Company, da selskabet sælger gennem forhandlere, men ikke har egne butikker med udgifter til ansatte og husleje.

- Vores fabrikker har heldigvis ikke været ramt. Men vi kan mærke, at det kniber ude hos forhandlerne. I lande som Italien og Østrig er der selvfølgelig en meget, meget lille omsætning, siger Michael Grosbøl.

Han forklarer, at Mascot i samarbejde med 3F har lavet en ordning om arbejdsfordeling for nogle ansatte.

Det betyder, at medarbejderne i turnus har to uger på arbejde med løn og en enkelt, hvor de er hjemme med mulighed for at få dagpenge.