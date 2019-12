Storkriminelle sværmer om berygtet revisor

Ved du noget om sagen? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Den 63-årige statsautoriserede revisor Kim Hersland har i flere år været i myndighedernes søgelys.

Hans revisionsfirma er blevet ransaget af Bagmandspolitiet, han har fået bøder fra Revisornævnet for grove overtrædelser af reglerne, og så er han blevet kylet ud af revisorernes brancheforening.

Trods de mange blinkende advarselslamper har der dog hele tiden været kunder i butikken.

Men nu kan Ekstra Bladet afsløre, at Kim Herslands kundeliste heller ikke er helt almindelig. Oplysninger fra CVR-registret viser, at man her kan finde selskaber med både narkobagmænd, hårdkogte bandefolk og økonomiske svindlere i ledelsen.

'Jeg har som revisor en tavshedspligt og kan naturligvis ikke udtale mig om konkrete forhold,' skriver Kim Hersland i en mail til Ekstra Bladet.

Berygtet revisor straffet med flere kæmpe bøder

Fik karantæne

Egentlig så det ud til, at revisoren skulle bremses i februar 2016.

Her havde Revisornævnet fået nok af Kim Hersland, der fik frataget sin godkendelse til at arbejde som revisor. Det var første gang i 10 år, at nævnet straffede en revisor så hårdt.

Hvad laver en revisor? En revisor har to primære opgaver: Revision og rådgivning.

Revisoren beskrives ofte som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det er derfor vigtigt, at revisoren er totalt uafhængig i forhold til de selskaber, man er tilknyttet.

Revisionen handler om at tjekke og underskrive klienternes regnskaber, så offentligheden ved, at man kan stole på dem.

I flere store skandalesager, bl.a. Hesalight, Genan og IT Factory, har revisorerne godkendt regnskaber, der siden har vist sig at være helt misvisende.

I de tilfælde kan revisorerne kommer til at betale erstatning til eventuelle investorer, der har haft tillid til regnskaberne. Vis mere Luk

Men Hersland ankede afgørelsen til landsretten, hvor den nu knap fire år senere stadig ikke er afgjort. Derfor har han frit kunnet fortsætte sit arbejde. Og det er faldet flere i branchen for brystet.

- Det er virkelig utilfredsstillende, at det går så langsomt med at få behandlet de her sager. Når Revisornævnet har sagt, at der er et problem, så er det alvorligt. Hvis en revisor har fået klippet kørekortet, skal han ikke blive liggende på landevejen, siger Tom Vile Jensen, direktør i revisorernes brancheforening, FSR, der altså selv har smidt Kim Hersland på porten.

Underskrev for bandeleder

Få måneder efter den udskudte karantænedom underskrev revisoren regnskabet for et firma, hvor direktøren var en kendt bandeleder fra Københavns-området. Vedkommende har fået årelange fængselsdomme for blandt andet våbenhandel og knivstikkeri.

Og blot få dage senere ydede Kim Hersland samme service for et andet selskab. Her har direktøren siddet fængslet i halvandet år for økonomisk svindel.

'Der er ikke underskrevet regnskaber af mig efterfølgende,' skriver Hersland i en mail til Ekstra Bladet om de to selskaber.

Men i de følgende år har en stribe andre selskaber med dømte kriminelle i ledelsen haft ham tilknyttet som revisor.

En af direktørerne har fået fem års fængsel for indsmugling af flere hundrede kilo hash, en anden er dømt for bedrageri og skattesvig, mens en tredje direktør er idømt fængsel for at stå bag et skunk-laboratorium.

Direktør i ædelstensfirma

I den seneste tid er det dog ikke jobbet som revisor, der har skabt opmærksomhed omkring Kim Hersland. Han er nemlig også finansdirektør i koncernen Northcapital, der hævder at eje ædelsten for flere milliarder kroner.

Men som Ekstra Bladet har beskrevet er Northcapital trods de store armbevægelser gang på gang havnet i problemer.

Erhvervsstyrelsen har tvangsopløst to af koncernens selskaber, ligesom der netop nu verserer en efterforskning hos politiet i Tyskland med Northcapital som omdrejningspunkt.

