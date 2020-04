Storsvindler fik rekordstraf: Nu vil han i Højesteret

For få uger siden blev Lars Nørholt kendt skyldig i svindel for mere end 600 millioner kroner. Straffen lød på syv års fængsel. Men det er for meget, mener hans advokat

Kan det være rigtigt, at svindel for mere end 600 millioner kroner skal koste syv års ubetinget fængsel?

Det mener den tidligere Hesalight-direktør Lars Nørholt og hans advokat, Christian Laubjerg, ikke.

Førstnævnte er både i byretten og landsretten blevet idømt syv års fængsel for omfattende svindel. Han er kendt skyldig i bedrageri, dokumentfalsk, momssvindel, skyldnersvig og mandatsvig.

Men Lars Nørholt vil nu forsøge at indbringe sagen for Højesteret. Det bekræfter hans advokat overfor Jyllands-Posten.

- Vi mener, at straffen ikke står i passende forhold til overtrædelsen, siger Christian Laubjerg til avisen.

Ekstra Bladet har i flere dage forsøgt at få en kommentar fra advokaten, men han er ikke vendt tilbage.

Et nåleøje

Østre Landsret har dømt Lars Nørholt for at have lokket investorer som Danske Bank og Pensiondanmark til at give hans lysfirma, Hesalight, et lån på over 550 millioner kroner.

Regnskaberne var pumpet op med forfalskede kontrakter for trecifrede millionbeløb.

De største ofre for svindlen Ved hjælp af regnskaber pumpet op med forfalskede kontrakter tiltrak Hesalight i 2014 og 2015 investeringer på næsten 600 millioner kroner. Her er de største investorer: Pensam: Investering på 260 millioner kroner.

IKEA: Investering på 187 millioner kroner.

Danske Bank: Investering på 52,5 millioner kroner.

Pensiondanmark: Investering på 52,5 millioner kroner. Vis mere Luk

Dertil kom en stribe andre forbrydelser, der bragte dommen op på syv års ubetinget fængsel - det samme, som Stein Bagger i sin tid fik for sin svindel i IT Factory.

Lars Nørholts advokat har bedt Procesbevillingsnævnet tage stilling til, om sagen kan komme for Højesteret.

De hårdeste domme for svindel De strengeste straffe i sager om økonomisk kriminalitet Stein Bagger, IT Factory - syv års fængsel

Lars Nørholt, Hesalight - syv års fængsel

Britta Nielsen, Socialstyrelsen - seks og et halvt års fængsel

Klaus Riskær Pedersen - seks års fængsel

Bjørn Stiedl, sager om selskabstømmeri - seks års fængsel

Steen Gude, Stones Invest - seks års fængsel

Hvis det lykkes, skal retten ikke tage stilling til, om han er skyldig eller ej. Højesteret skal kun tage stilling til, om straffen skal ændres, eller om lovgivningen er brugt forkert.

I 2018 forsøgte lidt over 200 personer at anke til Højesteret efter at være blevet dømt i byretten og landsretten. Blot 25 af disse blev godkendt.

