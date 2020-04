Storsvindler idømt 7 års fængsel

For fire år siden havde Lars Nørholt alt.

Han var direktør og ejer af den succesfulde lysvirksomhed Hesalight. Han kørte rundt i en Porsche og havde et kæmpe hus ved Roskilde Fjord samt flere villaer på Mallorca.

Men hans liv i luksus byggede på et stort svindelnummer.

Det har Østre Landsret netop slået fast i en dom, hvor Lars Nørholt straffes med 7 års ubetinget fængsel for svindel for mere end 600 millioner kroner.

Dermed tangerer han Stein Baggers rekordstraf fra svindlen i IT Factory.

- Det er en historisk hård dom. Vi er særdeles tilfredse med, at landsretten er enig med os i, at det her er en af de groveste sager om økonomisk kriminalitet, som vi har set, siger Jørn Thostrup, specialanklager i Bagmandspolitiet, der har fået medhold i samtlige anklagepunkter i sagen.

- Han er rystet

Lars Nørholts advokat, Christian Laubjerg, er meget fåmælt, da Ekstra Bladet ringer ham op for en kommentar til dommen.

- Han er rystet over dommen. Men vi kan ikke sige mere, før vi har læst den igennem, siger advokaten, der havde krævet sin klient pure frifundet.

Det blev han ikke.

Tværtimod er Lars Nørholt kendt skyldig i dokumentfalsk og bedrageri for 562 millioner kroner, mandatsvig for 55 millioner kroner, momssvig for 15 millioner kroner og skyldnersvig for 1,8 millioner kroner.

Han er desuden idømt en tillægsbøde på 15 millioner kroner og frakendt retten til at drive virksomhed.

Endelig er der blevet konfiskeret to ejendomme på Mallorca.

De hårdeste domme for svindel De strengeste straffe i sager om økonomisk kriminalitet Stein Bagger, IT Factory - syv års fængsel

Lars Nørholt, Hesalight - syv års fængsel

Britta Nielsen, Socialstyrelsen - seks og et halvt års fængsel

Klaus Riskær Pedersen - seks års fængsel

Bjørn Stiedl, sager om selskabstømmeri - seks års fængsel

Steen Gude, Stones Invest - seks års fængsel

Dermed har landsretten fundet Lars Nørholt skyldig i svindel for samlet over 600 millioner kroner, mens han i byretten 'kun' blev dømt for 400 millioner kroner. I byretten blev han ligeledes idømt syv års fængsel.

- Det er en meget grov sag, og der er svindlet for et meget stort beløb. Vi hæfter os ved sagens grovhed, og at det er helt almindelige danskere, som har mistet pensionsmidler, siger anklager Jørn Thostrup.

Han henviser til, at pensionskasserne Pensiondanmark og Pensam er blandt de investorer, som har været ofre for Lars Nørholts bedrageri.

Ejendomme konfiskeret

Med dagens dom er det slået fast, at investorerne blev lokket til med regnskaber, som Lars Nørholt pumpede op med forfalskede kontrakter for flere hundrede millioner kroner.

Udover bedrageri og dokumentfalsk er Lars Nørholt dømt for uberettiget at have trukket 'ikke under 55 millioner kroner' ud af Hesalight og over i sin egen privatøkonomi.

Pengene blev blandt andet brugt på luksusvillaer på Mallorca.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lars Nørholt købte i 2014 dette hus på Mallorca for omkring 20 millioner kroner. Pengene kom fra Hesalight, som netop havde lånt dem af sine investorer. Foto: Ekstra Bladet

Endelig fastslår dommen, at han har lænset statskassen for 15 millioner kroner i uberettiget momsrefusion. Og at han har ført en betaling fra en kunde på knap 2 millioner kroner udenom Hesalight og ind i et privat selskab, som var ejet af hans hustru.

Ransaget af politiet

Dagens dom er kulminationen på en mangeårig nedtur for Lars Nørholt.

I starten af 2016 var der dog intet, som tydede på, at det skulle komme så vidt. Her lignede Hesalight en succes med flotte regnskaber og en stor investering fra en række selskaber.

Men da Børsen og Jyllands-Posten i foråret 2016 begyndte at grave i Hesalights forhold, væltede skeletterne ud af skabet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Dette hus på Mallorca købte Lars Nørholt i starten af 2016 for ca. 40 millioner kroner. Huset blev betalt med midler fra Hesalight. Foto: Ekstra Bladet

Det viste sig, at selskabet slet ikke var den påståede succes: Der blev afsløret fusk med kundereferencer, Lars Nørholt blev taget i at pynte sit CV, og regnskaberne blev dumpet af Erhvervsstyrelsen.

Det hele kulminerede i november 2016, da Hesalight gik konkurs.

Samme dag blev selskabets kontor i Roskilde og Lars Nørholts villa i samme by ransaget af Bagmandspolitiet.

Dømt til erstatning på 200 mio. kr.

I kølvandet på Hesalights konkurs har Lars Nørholt tabt en række sager i retten.

Han er gået personligt konkurs, har fået konkurskarantæne og er nu dømt til fængsel for storsvindel.

Desuden er den tidligere direktør sammen med fire andre tidligere topfolk i Hesalight dømt til at betale en erstatning på 200 mio. kr. til selskabets konkursbo.

Den dom kan du læse mere om her.