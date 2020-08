Storsvindler skifter navn

Den tidligere Hesalight-chef Lars Nørholt er dømt for at have svindlet for 630 millioner kroner. Nu har han ændret sit navn

Tidligere i år blev 49-årige Lars Nørholt idømt syv års fængsel for omfattende svindel i lampefirmaet Hesalight.

Landsretten fandt ham skyldig i blandt andet bedrageri, dokumentfalsk og mandatsvig for mere end 630 millioner kroner. Med dommen kom han helt op på siden af Stein Bagger på listen over de hårdest straffede for økonomisk kriminalitet.

Bagmandspolitiet havde i sagen mod Lars Nørholt krævet en rekordstraf på mindst otte års fængsel, mens hovedpersonen gik efter frifindelse. Straffen på syv års fængsel skal i december vurderes af Højesteret. PR-foto

Men nu forsøger han tilsyneladende at distancere sig fra Hesalight-skandalen: Oplysninger fra CVR-registret og Tingbogen viser således, at Lars Nørholt for nylig har skiftet navn til Lars Christensen.

Hovedpersonen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets spørgsmål om navneskiftet.

Tre forskellige navne

Det er ikke første gang, at storsvindleren skifter sit efternavn.

Ifølge oplysninger fra selskabsregistret BIQ har han faktisk tidligere heddet netop Lars Christensen, ligesom han i en periode også har registreret sig med navnet Lars Ejstrup.

De hårdeste domme for svindel De strengeste straffe i sager om økonomisk kriminalitet Stein Bagger, IT Factory - 7 års fængsel

- 7 års fængsel Lars Nørholt, Hesalight - 7 års fængsel

- 7 års fængsel Britta Nielsen, Socialstyrelsen - 6,5 års fængsel

- 6,5 års fængsel Klaus Riskær Pedersen - 6 års fængsel

- 6 års fængsel Bjørn Stiedl, sager om selskabstømmeri - 6 års fængsel

- 6 års fængsel Steen Gude, Stones Invest - 6 års fængsel Vis mere Luk

I april 2018 kunne Børsen desuden afsløre, at han efter konkursen i Hesalight var involveret i et lysselskab i Schweiz, hvor han også underskrev sig Lars Christensen - selvom han på dette tidspunkt fortsat officielt hed Nørholt.

I den forbindelse ønskede han ikke at forklare avisen, hvorfor han brugte et andet navn.

Det er i øvrigt ikke helt ualmindeligt, at dømte svindlere skifter navn. Stein Bagger har således brugt navnene Steen Bech og Sten Hansen, ligesom selskabstømmeren Bjørn Stiedl i dag kalder sig Conrad König.

Forfalskede kontrakter

Ligesom førnævnte Stein Bagger og IT Factory fremstod Lars Nørholts selskab Hesalight i Roskilde også længe som en kæmpe succes.

Regnskaberne viste store millionoverskud, og selskabet fik i 2014 og 2015 en investering på 600 millioner kroner fra blandt andre PensionDanmark, Danske Bank samt IKEA-koncernen.

Hesalights hovedkontor i Roskilde blev i november 2016 ransaget af Bagmandspolitiet, der også slog til mod Lars Nørholts luksusvilla i samme by. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Men investorerne var blevet taget ved næsen af Lars Nørholt, der havde pumpet regnskaberne kunstigt op - blandt andet ved hjælp af forfalskede kontrakter med kaffekæden Starbucks og italienske CPL Concordia.

I virkeligheden tjente Hesalight næsten ingen penge. Og i november 2016 gik selskabet konkurs med et brag, efter at Børsen og Jyllands-Posten havde skrevet en række kritiske artikler om selskabet.

Skal i Højesteret

Sammen med Hesalights øvrige ledelse og selskabets mangeårige revisor Frank Bergmann Hansen blev Lars Nørholt i foråret 2020 dømt til at betale 200 millioner kroner i erstatning til konkursboet.

De største ofre for svindlen Ved hjælp af regnskaber pumpet op med forfalskede kontrakter tiltrak Hesalight i 2014 og 2015 investeringer på næsten 600 millioner kroner. Her er de største investorer: PenSam : Investering på 260 millioner kroner.

IKEA-koncernen : Investering på 187 millioner kroner.

Danske Bank : Investering på 52,5 millioner kroner.

PensionDanmark: Investering på 52,5 millioner kroner. Vis mere Luk

Året før var Nørholt i byretten blevet idømt syv års fængsel for svindel - en straf, der senere blev stadfæstet i landsretten.

Lars Nørholt har siden fået tilladelse til at få sagen i Højesteret. Her skal der dog kun tages stilling til straffens længde, mens skyldsspørgsmålet om svindel for 630 millioner kroner ligger fast.

