Storsvindlers gamle slæng samlet i nyt selskab

Flere af hovedpersonerne fra det konkurs- og skandaleramte Stones Invest har fundet sammen påny.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle i sidste uger, har selskabets tidligere ejer og direktør, den dømte storsvindler Steen Gude, fået job hos ejendomsselskabet ISCO.

Og nu viser det sig, at flere andre fra hans gamle slæng spiller en rolle i selskabet fra Glostrup.

Steen Gude har i årevis fastholdt, at han ikke er skyldig i den grove svindel, som han er dømt for i både by- og landsretten. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har således fået adgang til korrespondance, hvor Stones Invests tidligere finansdirektør Lars Geister får instruks om at tage sig af opkrævning af penge på vegne af ISCO.

- Det er korrekt, at jeg har været involveret i selskabet. Men jeg laver ikke længere noget for dem. Det er nok et halvt år siden, jeg stoppede, siger Lars Geister, da Ekstra Bladet konfronterer ham med oplysningerne.

Han fortæller, at hans rolle i ISCO handlede om 'opsætning af systemer og forretningsgange'.

- Var det Steen Gude, som fik dig med i selskabet?

- Det kan jeg ikke lige huske.

Steen Gude og Lars Geister blev i 2014 idømt henholdsvis seks og tre års fængsel for bedrageri i Stones Invest. De to blev samtidig frakendt retten til at lede en virksomhed.

Steen Gude er tilbage: Spekulantens storhed og fald

Revisor vil trække sig

Men det er ikke kun Lars Geister, der har fulgt med Steen Gude over i ISCO, som er ejet af erhvervsmanden Mads Tolderlund og blandt andet står bag et stort byggeprojekt på Gilleleje Havn.

Også den tidligere revisor i Stones Invest, Søren Jonassen, er i dag tilknyttet ISCO. Det bekræfter han selv.

Steen Gude levede i mange år en luksustilværelse og boede bl.a. i dette hus på Skodsborg Strandvej senest solgt for 58 millioner. Foto: Niels Hougaard/Ritzau Scanpix

- Vi har sagt, at vi kan kigge på revisionen for 2020. Men jeg har nævnt for Mads Tolderlund (ISCO's direktør og ejer, red.), at såfremt Steen Gude giver anledning til nogen form for skriverier, så fratræder vi som revisor, siger Søren Jonassen, hvis navn figurer hele 276 gange i retsbogen fra domsafsigelsen mod Steen Gude og Lars Geister.

Kan du forstå, hvis nogen finder det underligt, at du nu igen har en relation til Steen Gude - som altså er dømt for bedrageri?

- Ja. Men jeg kommer ikke til at have noget at gøre med det, hvis Steen sidder i nogen som helst form for ledelse. Det har jeg gjort meget klart overfor Mads Tolderlund. Jeg kommer til at træde ud nu, siger Søren Jonassen, der ejer revisorselskabet Crowe.

Skandalen om Stones Invest Stones Invest blev stiftet af Steen Gude i 1995

Igennem årene udviklede det sig til en større koncern, som opkøbte og startede virksomheder indenfor byggeri, glasværk, yachts, fly og ejendomme

Stones Invest gik konkurs i september 2008 med en samlet gæld på over 4 mia. kr.

Bagmandspolitiet rejste senere tiltale for svindel mod direktør Steen Gude, økonomidirektør Lars Geister, formanden Rolf Ussing og Steen Gudes bror, Søren Gude

I landsretten blev Steen Gude idømt seks års fængsel for bedrageri. Rolf Ussing fik fire års fængsel, mens Søren Gude og Lars Geister hver blev idømt tre år bag tremmer Vis mere Luk

- Nu har jeg sagt op

Da Ekstra Bladet kontakter Steen Gude for en forklaring på de tidligere samarbejdspartneres tilknytning til ISCO, er han ikke meget for at svare.

- Prøv nu at hør her. Lars Geister har ikke nogen tilknytning til ISCO overhovedet, siger han.

- Er der andre fra Stones Invest, som er ansat i ISCO?

- Hvad så, hvis der var? Der var over tusind medarbejdere i Stones Invest.

Steen Gude fortæller videre, at han i øvrigt har trukket sig fra ISCO.

- Jeg ønsker ikke på nogen måder, at Mads Tolderlund og ISCO skal blive skadet. Så nu har jeg sagt op, siger han.

Samarbejder med gamle allierede

Som nævnt oplyser Lars Geister, tidligere økonomidirektør i Stones Invest, at han ikke længere er involveret i ISCO.

Til gengæld har han fået job som økonomichef i ejendomsselskabet Copi Group, der holder til i København. Her er også den tidligere finansdirektør i Stones Invest, Peter Julius Jensen, ansat som investeringsdirektør.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger arbejder Steen Gudes nye selskab ISCO netop for Copi Group. Det bekræfter Lars Geister.

- Det er korrekt, at ISCO udfører en entreprise for Copi. Det drejer sig om opførsel af en ejendom, siger han.

- Er det noget, som er opstået igennem relationen mellem dig og Steen Gude?

- Nej, siger Lars Geister.

- Ved du, om der er flere af de gamle Stones Invest-folk i kredsen omkring Copi Group og ISCO?

- Ikke mig bekendt, siger han.