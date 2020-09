Storsvindlers nye firma går konkurs

For en måned siden afslørede Ekstra Bladet, at bedrageridømte Steen Gude har gjort comeback i et nyt firma. Nu er det gået konkurs med stor milliongæld

Han blev udråbt som en af finanskrisens store sturke, og nu er ejendomsspekulanten Steen Gude havnet midt i en ny spektakulær konkurssag.

For nylig kunne Ekstra Bladet afsløre, at han - sammen med flere personer fra sit gamle slæng - havde fået en ledende rolle hos entreprenørselskabet ISCO i Glostrup.

Men noget er pludselig gået helt galt: Fredag gik ISCO nemlig konkurs, erfarer Ekstra Bladet. Oplysningerne bekræftes af advokat Per Hald, der er indsat som kurator.

- Konkursen skyldes, at selskabet ikke længere kan betale lønninger. Der er simpelthen ikke flere penge tilbage, siger han og tilføjer, at der indtil nu er krav mod selskabet på omkring 40 millioner kroner.

Steen Gude blev i 2014 idømt seks års ubetinget fængsel for bedrageri samt skatte- og skyldnersvig for mere end 200 millioner kroner. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

Løb ind i møgsager

Steen Gude forklarer til Ekstra Bladet, at konkursen skyldes en række ting.

- Jeg har egentlig ikke lyst til at sige så meget. Men vi har haft nogle møgsager - blandt andet med noget skimmelsvamp. Så havner man lidt som en lus mellem to negle. Og sådan noget kan ingen jo styre, siger han.

Tror du, at historierne om din involvering i ISCO har påvirket selskabets situation?

- Nej, det tror jeg bestemt ikke, siger Steen Gude, der officielt har haft titel af projektleder i ISCO.

Ifølge en række kilder har Gude dog i længere tid spillet en langt mere helt central rolle i det nu konkursramte selskab, end han selv og ISCO's ejer, Mads Tolderlund, udadtil har givet udtryk for.

Steen Gude levede i mange år en luksustilværelse og boede bl.a. i dette hus på Skodsborg Strandvej. Foto: Niels Hougaard/Ritzau Scanpix

Samlede gammelt slæng

Da Ekstra Bladet første gang konfronterede Mads Tolderlund med Steen Gude involvering i ISCO, fortalte ejeren da også, at den dømte storsvindler blot var en 'helt normalt ansat'.

Siden viste det sig dog, at Gudes aftryk på selskabet var langt ud over det sædvanlige.

Ikke alene har han søns været ansat i selskabet. Samtidig har Lars Geister - der var finansdirektør i Steen Gudes skandaleramte firma Stones Invest - været økonomichef i ISCO.

Steen Gude og Lars Geister blev i 2014 idømt henholdsvis seks og tre års fængsel for bedrageri i Stones Invest. De to blev samtidig frakendt retten til at lede en virksomhed.

Derudover er den tidligere revisor i Stones Invest, Søren Jonassen, også tilknyttet ISCO.

FAKTA: Steen Gude 58 år

Stiftede i 1995 Stones Invest, der igennem årene udviklede sig til en større koncern, som opkøbte og startede virksomheder indenfor byggeri, møbler, glasværk, yachts, fly og ejendomme

Stones Invest gik konkurs i september 2008 med en samlet gæld på over 4 mia.

I 2012 blev Steen Gude idømt seks år fængsel for bedrageri, skyldnersvig og skattesvig for over 200 mio. kr. ved retten i Lyngby

I 2014 stadfæstede Østre Landsret dommen

Forsøger at sælge

Kurator Per Hald er nu ved at undersøge, hvad der helt præcist er gået galt i ISCO, siden selskabet er havnet i konkurs med en enorm gæld.

- Og så forsøger vi at sælge hele selskabet eller i hvert fald nogle af entrepriserne. Vi afsøger alle muligheder for, at der kan komme nogle penge tilbage til kreditorerne, siger han og tilføjer, at en af kreditorerne er ISCOs bankforbindelse, Handelsbanken.

- Har du nogen idé om, hvorvidt Steen Gudes involvering i selskabet har haft en indvirkning på konkursen?

- Det må de videre undersøgelser vise, men jeg er ikke stødt på ham indtil videre i mit arbejde. Konkursen handler mere om, at der stille og roligt er indløbet flere og flere krav, som selskabet til sidst ikke kunne betale, siger advokaten.

Steen Gude er tilbage: Spekulantens storhed og fald

Ejer: Jeg er utrolig ked af det

Konkursen i ISCO koster selskabets ejer, Mads Tolderlund, en mindre formue.

Det oplyser han i en mail til selskabets leverandører, som også er sendt til Ekstra Bladet.

Her forklarer ejeren, at den verserende coronakrise er medskyldig i entreprenørfirmaets undergang.

'Derudover er vi nu rendt ind i et nogle rigtige møgsager, med blandt andet med skimmelsvamp, som har gjort at vi er havnet som lus mellem flere negle. Situationen har gjort, at vi ikke har fået frigivet de forventede store midler i ISCO ApS, som vi har været berettiget til,' skriver han.

Mads Tolderlund oplyser desuden, at han selv har skudt et tocifret millionbeløb i ISCO.

'Alt dette selvfølgelig fordi jeg, til det sidste, har troet på at selskabet nok skulle klare sig. Jeg er derfor utrolig ked af det og ærgerlig over situationen, men vil gerne takke jer for et godt samarbejde,' skriver han til leverandørerne.