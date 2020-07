Storsvindlers rekordstraf skal i Højesteret

Hesalight-stifter Lars Nørholt har i både by- og landsretten fået syv års ubetinget fængsel for svindel. Nu skal Højesteret fælde endelig dom

En af de største svindelsager i nyere tid skal endeligt afgøres i Højesteret.

Den tidligere direktør og ejer af det konkursramte lysfirma Hesalight, 47-årige Lars Nørholt, blev i landsretten idømt syv års ubetinget fængsel for at have svindlet for mere end 600 millioner kroner.

Lars Nørholt blev hyldet af bl.a. daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt, inden han blev afsløret som en svindler. Foto: Carsten Bundgaard

Mens dommen lægger fast, skal straffens længde nu vurderes af Højesteret. Det bekræfter Lars Nørholts advokat, Christian Laubjerg, overfor Finans.

- Vi er selvfølgelig positive over for at få prøvet strafspørgsmålet, men vi havde håbet, at vi også kunne få prøvet nogle af bevistemaerne, siger han.

Advokaten har ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelser om sagen. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Rigsadvokaten, som skal føre sagen i Højesteret.

Baggers banemand

Lars Nørholt blev i landsretten dømt for bedrageri, dokumentfalsk, momssvig, skyldnersvig og mandatsvig for omkring 630 millioner kroner.

Straffen på syv års ubetinget fængsel bragte ham op på siden af Stein Bagger, når det handler om de hårdeste straffe for økonomisk kriminalitet.

De hårdeste domme for svindel De strengeste straffe i sager om økonomisk kriminalitet Stein Bagger, IT Factory - 7 års fængsel

- 7 års fængsel Lars Nørholt, Hesalight - 7 års fængsel

- 7 års fængsel Britta Nielsen, Socialstyrelsen - 6,5 års fængsel

- 6,5 års fængsel Klaus Riskær Pedersen - 6 års fængsel

- 6 års fængsel Bjørn Stiedl, sager om selskabstømmeri - 6 års fængsel

- 6 års fængsel Steen Gude, Stones Invest - 6 års fængsel

Men faktisk havde Bagmandspolitiet krævet, at Lars Nørholt blev straffet endnu hårdere. 'Ikke under 8 års fængsel' lød anklagernes krav til straffen.

Hvis det i Højesteret skulle lykkes at komme helt derop, vil straffen være historisk.

Lignede en succes

Med appeltilladelsen til Højesteret vil der uanset blive tilføjet endnu et kapital til sagen om Lars Nørholt og Hesalight, der længe lignede en stor succes.

Selskabet - der solgte lys og lamper - havde flotte regnskaber og fik i 2014 og 2015 en stor investering fra en række selskaber.

De største ofre for svindlen Ved hjælp af regnskaber pumpet op med forfalskede kontrakter tiltrak Hesalight i 2014 og 2015 investeringer på næsten 600 millioner kroner. Her er de største investorer: PenSam : Investering på 260 millioner kroner.

IKEA-koncernen : Investering på 187 millioner kroner.

Danske Bank : Investering på 52,5 millioner kroner.

PensionDanmark: Investering på 52,5 millioner kroner. Vis mere Luk

Men da Børsen og Jyllands-Posten i foråret 2016 begyndte at grave i Hesalights forhold, væltede skeletterne ud af skabet.

Hesalights hovedkontor i Roskilde. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Det viste sig, at selskabet slet ikke var den påståede succes: Der blev afsløret fusk med kundereferencer, Lars Nørholt blev taget i at pynte sit CV, og regnskaberne blev dumpet af Erhvervsstyrelsen.

Det hele kulminerede i november 2016, da Hesalight gik konkurs.

Samme dag blev selskabets kontor i Roskilde og Lars Nørholts villa i samme by ransaget af Bagmandspolitiet.

Dømt til erstatning på 200 mio. kr.

I kølvandet på Hesalights konkurs har Lars Nørholt tabt en række sager i retten.

Han er gået personligt konkurs, har fået konkurskarantæne og er nu dømt for storsvindel.

Lars Nørholt (tv.) og Hesalights tidligere salgschef Luciano Grosso. Begge er idømt fængselsstraffe, men har anket til højere instans. Foto: PR/Hesalight

Desuden er den tidligere direktør sammen med fire andre tidligere topfolk i Hesalight dømt til at betale en erstatning på 200 mio. kr. til selskabets konkursbo.

For få måneder siden blev Hesalights tidligere salgschef Luciano Grosso desuden dømt til fængsel i to år for sin rolle i sagen. Han har anket til landsretten.

