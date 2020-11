Stort tab: Norwegian er i 'udfordrende situation'

Det norske lavprisflyselskab Norwegian har tabt tæt på 700 millioner kroner i tredje kvartal, der var hårdt ramt af coronakrisen.

Det fremgår af selskabet regnskab for juli, august og september, der er blevet offentliggjort tirsdag morgen.

Det er en markant omvæltning fra de samme tre måneder af sidste år. Her havde Norwegian et overskud på tæt på 1,2 milliarder kroner.

- Vores resultater i tredje kvartal viser klart, at effekterne af den globale covid-19-pandemi fortsætter med at påvirke vores operationer og finansielle position kraftigt, siger topchef Jacob Schram i en kommentar.

Coronakrisen har ramt flybranchen hårdt. Rejserestriktioner for at inddæmme smitten har betydet, at flyene har måttet holde stille på jorden.

Den norske stat afviste mandag at give Norwegian krisehjælp, og det fik flyselskabet til at sende 1600 ansatte midlertidigt hjem.

Før coronakrisen havde Norwegian over 10.000 medarbejdere. De næste måneder vil kun omkring 600 være i arbejde.

Ifølge Jacob Pedersen, luftfartsanalytiker hos Sydbank, står Norwegian og kigger lige ned i afgrunden.

- Det, at de har fået nej fra den norske regering, betyder, at de ikke har ret mange halmstrå at klynge sig til for at redde selskabet.

- Der er en stor risiko for, at selskabet går konkurs inden for de næste par måneder, siger han.

Topchef Jacob Schram understreger da også i en kommentar til regnskabet, at den norske flyindustri har brug for mere hjælp.

Særligt med tanke på, at industrien er på vej ind i vintersæsonen, hvor der traditionelt er minde travlt.

I tredje kvartal fløj knap en million passagerer med Norwegian. Sidste år var der i perioden 10,5 millioner passagerer på Norwegians ruter.