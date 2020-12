Strandvejens skræknabo: I krig med Laudrup

Rigmandsfamilien Evers Thomsen strides med både naboer og kommunen om et palæ på Strandvejen. Tidligere har familien tabt et årelang retsopgør mod Michael Laudrup

Den stenrige ingeniør Kjeld Thomsen og hans familie har en helt særlig evne til at havne i konflikter.

De seneste år har familien brugt næsten 100 millioner kroner på en storstilet renovering af palæet Strandridergården på Vedbæk Strandvej, men det har - som tidligere omtalt i Ekstra Bladet - medført både naboklager, påbud fra Arbejdstilsynet og en klage til Huslejenævnet.

Desuden har rigmandsfamilien fået en stribe alvorlige påbud fra kommunen, som er blevet ignoreret. Derfor har Rudersdal Kommune meldt sagen til politiet.

Men også tidligere har der været ballade med Evers Thomsen-familien, som i årevis lå i åben krig med den nu tidligere nabo på Strandvejen, fodboldstjernen Michael Laudrup.

'Fra det øjeblik vi begyndte at bygge hus på Vedbæk Strandvej i 1998, bad han (Kjeld Thomsen, red.) om aktindsigt i alt vedrørende vores byggeri. Det ved jeg fra kommunen. Højden på taget, niveauforskelle, legehus, hegn i skel og så videre,' forklarer Michael Laudrup i en mail til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Michael Laudrup og hustruen Siw var i mange år nabo til familien Evers Thomsen. Det endte med flere opgør i retten. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Klagede over fældede træer

Konflikten mellem de to naboer blev for alvor bitter, da Michael Laudrup i 2005 fældede nogle lindetræer på sin egen grund for at få plads til et nyt hus.

'Alle træerne stod på vores grund, men Thomsen havde fundet en ældgammel servitut, som han mente kunne retfærdiggøre, at vi ikke måtte fælde træer på vores egen grund!!,' skriver Michael Laudrup.

Sagen resulterede i, at Kjeld Thomsen og hans familie pudsede en advokat på deres berømte nabo. Deres håb var, at der ville blive udstedt et forbud mod bebyggelse i det område, hvor lindetræerne havde stået.

Første stik i byretten gik til Evers Thomsen-familien, men Michael Laudrup ankede til landsretten. Her mødte Kjeld Thomsen op og forklarede, at hans familie også blev generet af, at Laudrups nye hus lå højt og man derfor kunne kigge lige ind på nabogrunden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kjeld Thomsen har i en årrække drevet ingeniørselskabet ISC og investeret i ejendomme ved siden af. Hans familie er god for omkring 500 millioner kroner. Foto: Lars Krabbe

Fik tilkendt erstatning

Østre Landsret gav dog Michael Laudrup medhold i sagen.

Fodboldstjernen fik ikke bare retten til at bygge videre på sin grund. Kjeld Thomsen blev også dømt til at betale cirka 130.000 kroner til sin nabo.

'Thomsen prøvede så at få den i Højesteret, men her blev han pure afvist,' skriver Michael Laudrup.

Fodboldstjernen forklarer videre, at naboklagerne i øvrigt betød, at han ofte skulle stå ret over for kommunen.

'Vi havde flere gange besøg af kommunen, som ved selvsyn ønskede at se udførelsen af vores byggeri. Og hver gang fik vi at vide, at alt var 100% i orden, men at de følte sig ’nødsaget til at følge op på henvendelserne fra naboer’,' skriver Michael Laudrup.

'Sheriffen fra Søllerød'

Ifølge Michael Laudrup havde familien Evers Thomsens overhoved, Kjeld Thomsen, et helt særligt ry hos Søllerød Kommune, som i 2007 blev en del af Rudersdal Kommune.

'En af folkene fra kommunen kunne ikke nære sig og sagde til mig: 'Michael, velkommen til kommunen, og så er du endda blevet nabo til Sheriffen fra Søllerød,' skriver Laudrup til Ekstra Bladet.

Han fortæller videre, at han fra kommunens udsendte fik at vide, at det ikke kun var hans hus, som Kjeld Thomsen havde søgt aktindsigt i. Det var angiveligt sket adskillige gange.

'På den baggrund virker det ekstra mærkværdigt, at selvsamme Thomsen nu er involveret i et byggeri i Vedbæk, som kommunen åbenlyst mener er præget af mange ulovligheder,' skriver Michael Laudrup med henvisning til renoveringen af Stradridergården, som ifølge Rudersdal Kommunen er lavet i strid med en række byggeregler.

Finansmanden Ole Abildgaard (midten) bor lige nu til leje i familien Evers Thomsens palæ Strandridergården. Han betaler 5,4 millioner kroner om året i leje, men er ikke tilfreds og har derfor krævet at få nedsat lejen. Sagen ligger nu hos Huslejenævnet. Foto: Lars Poulsen

Rigmandssøn: Laudrup-strid var måske en fejl

Det var nok ikke så smart.

Sådan lyder det i dag fra Christian Evers Thomsen om den nabostrid med fodboldstjernen Michael Laudrup, som familien Evers Thomsen endte med at tabe i Østre Landsret.

- Man kan jo altid være bagklog og sige, at når vi nu ikke fik noget ud af det, så var det måske en fejl. Det var det nok, siger Christian Evers Thomsen, som er søn af familiens overhoved, ingeniør Kjeld Thomsen.

- Hvorfor startede I overhovedet den sag?

- Fordi der lå en servitut om, at de træer ikke måtte fældes. Men alligevel gjorde Michael Laudrup det og begyndte at bygge.

Artiklen fortsætter under billedet...

Christian Evers Thomsen er søn af familiens overhoved, ingeniøren Kjeld Thomsen. Foto: Lars Poulsen

- Chikane fra kommunen

I sagen med Michael Laudrup var Evers Thomsen-familien meget optaget af, at reglerne blev fulgt til punkt og prikke.

Men da Rudersdal Kommune flere år senere bad selvsamme familie rette op på ulovlige byggerier på palæet Strandridergården, blev det bare ignoreret.

- Jeg kan sagtens forstå, at man kan få det indtryk, at vi kun retter os efter regler, når de er til vores fordel. Men sådan er det slet ikke. Vi mener jo, at vi er i vores gode ret til at bygge på Strandridergården, som vi gør, siger Christian Evers Thomsen.

- Men ifølge kommunen er der otte bygninger på grunden, som er opført ulovligt?

- Kommunen har tidligere godkendt alle de her ting, og så ændrer de pludselig mening. Og nu er de blevet sure og vil ikke længere tale med os. Vi mener faktisk, det er chikane fra kommunens side.

Artiklen fortsætter under billedet...

Familien Evers Thomsen købte i 2014 Strandridergården for 27,5 millioner kroner. Villaen er siden renoveret for yderlgiere næsten 100 millioner kroner. Foto: Henning Hjorth

Kommune afviser

Ekstra Bladet har forelagt kritikken fra Christian Evers Thomsen for Rudersdal Kommune. I et skriftligt svar fra kommunen lyder det:

'Sagen er overgivet til Politiet, der efterforsker sagen, og derfor kan vi ikke kommentere på sagen.'

'Kommunen har ikke i sin mundtlige vejledning af bygherre tilkendegivet, at det nu opførte er tilladt. Når man har en dialog/vejledning med kommunen, betyder det ikke, at der er givet en byggetilladelse. Det er byggetilladelsen, som er retningsgivende,' tilføjer kommunen.