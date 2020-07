Strejkede i protest: Coop-ansatte overvåget og chikaneret

Ledelsen er nedladende og aggressiv og overvåger de ansatte.

Sådan beskrives arbejdsforholdene på Coops kæmpelager i Odense i en mail, som en tillidsrepræsentant på lageret sendte til et medlem af Coops bestyrelse i sidste uge.

De elendige arbejdsforhold på gulvet i det 72.000 kvadratmeter store lager i Odense var hovedårsagen til, at de ansatte gennemførte en overenskomststridig strejke 28. maj.

‘Vi nedlagde for nyligt arbejdet i erkendelse af ledelsens manglende interesse i at høre på vores utilfredshed og manglende ønske om at gøre noget ved problemerne,’ står der i mailen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Coops lagre forsyner de cirka 1000 dagligvarebutikker rundt i landet - blandt andre Fakta, Kvickly og SuperBrugsen.

84 procent føler sig overvåget

Sagen kommer frem, efter Fagbladet 3F har afdækket lignende forhold på Coops lager i Hasselager ved Aarhus.

Her viste en undersøgelse blandt 270 af 400 ansatte på lageret, at 84 procent føler sig overvåget af den daglige ledelse.

Opråbet fra de ansatte i Odense er ifølge afsenderen af mailen et forsøg på at få bestyrelsen til at indse, at der ikke blot er tale om problemer på et enkelt lager.

‘Dette skrevet med håbet om, at bestyrelsen tager deres opgave med brevet fra Hasselager alvorligt. Der er et bredt problem i Logistik set fra min stol,’ skriver afsenderen.

Stress og overvågning

I mailen fremhæves 18 punkter med problemer, som de ansatte ifølge afsenderen oplever. Blandt andet ‘nedladende, aggressiv og uprofessionel omgangstone fra teamledere’, ‘stressbetinget fravær og sygemeldinger’ og ‘mistillid og overvågning’ af de ansatte på lageret.

Det påstås også, at ansatte, der brokker sig, bliver straffet.

‘Straf af kollegaers uenighed med lederne ved at sætte dem til andre arbejdsopgaver,’ står der.

Coop: Problemer skal løses lokalt

Ekstra Bladet har spurgt Coops ledelse, hvad man mener om arbejdsforholdene på lageret i Odense.

‘Vi vil tage den direkte dialog med medarbejderne i de relevante faglige organer,’ skriver kommunikationsdirektør Jens Juul Nielsen i en mail til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke at svare på kritikken af forholdene i Odense, men henviser i stedet til et brev, som Lasse Bolander, bestyrelsesformand i Coop, sendte til medarbejderne i Hasselager 24. juni.

I brevet skriver Lasse Bolander, at ‘der er divergerende opfattelser af samarbejdet og arbejdsmiljøet på Hasselager’, og peger på, at problemerne skal løses lokalt:

‘Bestyrelsen kan og skal ikke være konfliktløser på lokale samarbejdsforhold. Vi har i Danmark en unik samarbejdsmodel på arbejdsmarkedet. Denne model indeholder en række udvalg, procedurer og instanser til drøftelse af samarbejde og løsning af konflikter.’

Coop svarer ikke på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorfor det fortsat er en sag, der skal løses lokalt, når der nu rapporteres om problemer på flere lagre.

Som reaktion på sagen fra Hasselager er der nedsat en gruppe, der skal ‘genskabe tillid og et godt samarbejde’ på lageret gennem udvalg og dialogmøder, så problemerne kan blive løst.