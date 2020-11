Strid om kæmpevilla: Stenrig ejer politianmeldt

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisterne direkte ved at klikke her.

Rudersdal Kommune har i årevis forsøgt at få den stenrige familie Evers Thomsen til at overholde landets love.

Men selvom kommunen adskillige gange har påpeget, at der er blevet bygget ulovligt på familiens enorme villa Strandridergården på Vedbæk Strandvej, er der ikke blevet bragt orden i sagerne.

Nu har Rudersdal Kommune imidlertid fået nok, og sagen er meldt til politiet. Det fremgår af dokumenter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Politianmeldelsen bekræftes af Christian Evers Thomsen, som er medejer af Strandridergården.

- Jeg kan oplyse, at alt, der er bygget, er bygget og opført efter den gældende lokalplan, hvilket politiets anklager vil konkludere, når de dykker ned i sagen, skriver han i en kortfattet mail.

Artiklen fortsætter under billedet...

Strandridergården er blevet renoveret og moderniseret fra top til bund. Men ifølge Rudersdal Kommune er række ting på villaen opført ulovligt. Foto: Aktindsigt hos Rudersdal Kommune

Mange advarsler

Familien Evers Thomsen købte Strandridergården i 2013 for 27,5 millioner kroner og varslede overfor kommunen en gennemgribende renovering med inspiration fra kongehusets sommerresidens Marselisborg Slot i Aarhus.

Både naboer, Kulturstyrelsen, Akademirådet og det lokalhistoriske museum advarede dog mod planerne om at ændre markant ved det tidligere børnehjem, som er tegnet af den danske arkitekt Thorvald Bindesbøll.

'Hvis om- og tilbygningen gennemføres, sløres Bindesbølls arkitektoniske udtryk i en så høj grad, at et sjældent og repræsentativt værk for vor fælles arkitektoniske kulturarv mistes, indvendte Akademirådet.

Ikke desto mindre fik familien tilladelsen, og siden er der brugt næsten 100 millioner kroner på blandt andet underjordisk parkeringskælder, swimmingpool, træningsområde, strandhus og orangeri.

Det fremgår af materiale, familien selv har sendt til kommunen, og som Ekstra Bladet siden har fået aktindsigt i.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det grejskur, som er bygget ind i skrænten, er ifølge Rudersdal Kommune opført uden den nødvendige tilladelse. Foto: Aktindsigt hos Rudersdal Kommune

- Brugen er ulovlig

Men ikke alle er tilfredse med renoveringen af Strandridergården.

Flere naboer har klaget til Rudersdal Kommune over, at der bygges i strid med tilladelsen, og kommunen har flere gange bedt familien Evers Thomsen om at lovliggøre byggeriet af f.eks. et grejskur, der er bygget ind i en skråning.

Forholdene blev dog ikke bragt i orden, og i juli 2019 beder kommunen igen om, at familien lovliggøre det omtalte grejskur, et orangeri, et teknikhus, en havemur samt en fritliggende kælder.

'Da der enten ikke er meddelt tilladelse til de opførte bygninger eller vilkår i en meddelt tilladelse ikke er efterkommet, er brugen af bygningerne ulovlig,' skriver kommunen i sit brev, hvor der samtidig blev varslet en politianmeldelse.

Artiklen fortsætter under billedet...

I november 2019 indskærpede Rudersdal Kommune overfor familien Evers Thomsen, at en række ting på Strandridergården var opført uden tilladelse. Foto: Aktindsigt fra Rudersdal Kommune

Meldt til politiet

I november 2019 måtte Rudersdal Kommune endnu engang henvende sig til familien Evers Thomsen.

I alt otte forhold på den enorme grund ved Strandridergården var ifølge kommunen stadig ulovlige, og nu var tålmodigheden brugt op.

'For ovennævnte (de otte forhold, red.) er der oprettet selvstændige sager, varslet eller meddelt påbud om lovliggørelse og foretaget politianmeldelse for manglende efterlevelse af påbud,' skrev kommunen.

Rudersdal Kommune har ikke ønsket at udtale sig om sagen.