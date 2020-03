Suspekt leverer rekordoverskud

2019 har været et flot økonomisk år for dansk raps hårde drenge

De hårde drenge fra Suspekt fortsætter med at vise, at de kan tjene penge på at rappe om kvinder, sex og stoffer.

Rap-trioen, der udgøres af Rune Rask, Emil Simonsen og Andreas Bai Duelund, kan således på imponerende vis fremvise det bedste økonomiske resultat nogensinde for deres fælles selskab.

Overskuddet for 2019 lyder således på 1,3 millioner kroner, hvilket er knap 200.000 kroner bedre end året forinden, som dengang var rekorden.

Det fremgår at et nyt regnskab for Suspekt 2010 Aps.

Ejerkredsen, der udover raptrioen også tæller producer Jonas Vestergaard, har, som de ofte ynder at gøre, udbetalt lidt mere end 400.000 kroner i udbytte til deling.

Resten af blevet overført til selskabets pengetank - den såkaldte egenkapital - der er godt polstret med 3,2 millioner kroner.

Høj løn

Det rekordstore overskud kommer samtidig med, at Suspekt aldrig før har udbetalt så meget i løn, som det var tilfældet i 2019.

4,2 millioner kroner blev der brugt på personaleomkostninger, hvilket er 1,2 millioner kroner mere end året forinden.

Det vides ikke, hvor mange personer lønnen er fordelt ud på.