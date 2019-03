Svensk bank-skandale: Dansk direktør fyret

Swedbanks danske direktør, Birgitte Bonnesen, stopper.

Det oplyser banken.

Al handel med bankens aktier stoppes, skriver Dagens Nyheter.

- Udviklingen de seneste dage har skabt et enormt pres på banken. Derfor har bestyrelsen besluttet at afskedige Birgitte Bonnesen fra hendes position, siger Swedbanks bestyrelsesformand, Lars Idermark, ifølge en pressemeddelelse.

I øjeblikket bliver Swedbank undersøgt at både de svenske og estiske myndigheder på grund af mistanke om forbindelser til den store hvidvask-skandale, som har haft Danske Bank i centrum.

Forleden havde bankbestyrelsen tillid til Birgitte Bonnesen. Det er slut nu. Foto: Anna Simonsson

Forleden fredede bestyrelsesformanden ellers den danske bankdirektør.

Bankballaden opstod, efter at tv-programmet 'Uppdrag Granskning' på SVT i februar satte fokus på mistanke om hvidvask i Swedbank.

Programmet har undersøgt interne dokumenter fra banken, der knytter den til Danske Banks hvidvask-sag i Estland.

Ifølge tv-programmet er der løbet 42 milliarder danske kroner gennem konti, der ser mistænkelige ud.

Transaktionerne er fra perioden, efter at Danske Bank købte sig ind i Baltikum, og indtil afdelingen for ikke-estiske kunder blev lukket i 2015.

Hvidvaskjægeren Bill Browder har politianmeldt Swedbank. Foto: Reuters

Det fik hvidvask-jægeren Bill Browder til at anmelde den svenske storbank Swedbank til flere svenske myndigheder. Herunder myndigheden for økonomisk kriminalitet, rigspolitiet og anklagemyndigheden.

Han har hævdet, at han har beviser for, at beløbet er endnu større, og at sagen trækker tråde til Danske Banks hvidvask-sag.

Han har identificere et stort antal mistænkelige transaktioner, der er gået gennem flere forskellige afdelinger af Swedbank, har SVT skrevet.

Bill Browder overvejer også at anmelde Swedbank til de amerikanske myndigheder.

Den nu forhenværende bankboss har gennem hele Danske Banks sag flere gange har afvist blankt, at udenlandske kunder har kanaliseret penge gennem banken.

Efter SVT-udsendelsen erkendte Swedbank dog, at banken har fundet mistænkelige transaktioner. Banken skal desuden have oplyst svensk politi om det.

24 sider lang rapport

Derudover har Swedbank fået firmaet Forensic Risk Alliance (FRA) til at udarbejde en 24 sider lang rapport om mulig hvidvask i banken.

Rapporten fra Forensic Risk Alliance har set nærmere på 50 kunder, som tidligere er blevet betegnet som mistænkelige af Sveriges Television (SVT).

Rapportens indhold fik dog i første omgang ikke bestyrelsen til at tvivle på Birgitte Bonnesen som øverste direktør.

- Efter at have kigget på orienteringen fra FRA har vi fortsat tillid til vores direktør og hendes evne til at lede og styre bankens arbejde mod hvidvask, lød det forleden fra Lars Idermark.

Han tilføjede, at bestyrelsen havde besluttet at igangsætte en dybere undersøgelse i samarbejde med de relevante myndigheder.

Samtidig varslede banken, at den vil oprette en ny enhed, der skal bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Tidligere på måneden rapporterede SVT, at der i en årrække skal være flydt op mod 95 mia. svenske kr. - eller cirka 67 mia. danske kr. - imellem Swedbank og Danske Bank i Baltikum.

Swedbank har knap otte mio. kunder i Sverige og Baltikum.

Hovedkontor ransaget

Onsdag ransagede svensk politi den svenske banks hovedkontorsvenske bank Swedbanks hovedkontor.

'Razziaen gennemføres af betjente fra EBM's Finansmarkedskammer efter opgave fra chefanklager Thomas Langrot med henvisning til en pågående forundersøgelse mod Swedbank', meddelte Ekobrottsmyndigheden (EBM) på Twitter.

EBM har til opgave at forebygge og bekæmpe økonomiske kriminalitet i Sverige.

Ifølge en pressemeddelelse skyldtes ransagningen, at politiet har åbnet en undersøgelse af, om banken har overtrådt reglerne for indsiderinformation.

Det skal være sket ved at informere storaktionærer om indholdet af SVT-udsendelse om banken, før udsendelsen blev vist for omkring en måned siden.

I udsendelsen anførte SVT, at der var foregået hvidvaskning af penge i Swedbanks afdeling i Baltikum.

EBM skriver, at det er insiderinformationen, der har udløst forundersøgelsen. Det er ikke mistanken om hvidvask.

EBM afviser, at det er Bill Browders politianmeldelse, der har udløst forundersøgelsen og dermed ransagningen.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT faldt Swedbanks aktie med syv procent i værdi, umiddelbart efter at ransagningen i går blev kendt.