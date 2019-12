Svindel-sigtets hus spækket med dyrt design

En sigtet i sagen om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i sit hus flere effekter, der er magen til ting købt for Forsvarets penge

En af de mistænkte for svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har sit hus fyldt med hundedyre designermøbler, eksklusive PH-lamper og et luksuskøkken fra Tvis.

Det fremgår af billeder fra en salgsannonce hos en EDC-mægler.

Flere ting i og på huset er samtidig magen til ting, som den sigtede har bestilt gennem elfirmaet Søndergaard El, hvor han opbyggede et tilgodehavende, han kunne disponere over, uden Forsvaret kunne se, hvad der blev købt.

Det viser data over, hvilke varer som elfirmaet har faktureret på ordrer fra den sigtede i Ejendomsstyrelsen, som Ekstra Bladet er besiddelse af.

Den sigtede forsøgte at komme af med huset i sommeren 2019. Her et billede fra stuen, hvor man blandt andet kan se sofa og stole designet af Finn Juhl. Hos Brdr. Friis Møbler koster sofaen fra 53.449 kroner, mens stolene koster fra 36.484 kroner stykket. Over spisebordet ses en PH 'kogle'. Foto: PR

Ville sælge

Den sigtede, en 62-årig mand, har hos styrelsen arbejdet med at hyre håndværkere til vedligehold af Forsvarets ejendomme. Hans advokat oplyser, at han er sigtet for bestikkelse efter straffelovens paragraf 144.

Den 62-årige forsøgte i andet halvår af 2019 at sælge sit hus, men valgte at fjerne det fra markedet 6. december - samme dag, som Statsrevisorerne holdt pressemøde om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.



Design for flere hundredetusinde kroner Ekstra Bladet har været i kontakt med flere personer, der har stort kendskab til designermøbler. De har set på billederne, og fortæller på den baggrund, hvilke møbler der kan identificeres ud fra billederne. 1. Sofagruppe: Finn Juhl-sofa samt to stole af samme mærke. Hos Brdr. Friis Møbler koster sofaen fra 53.449 kroner, mens stolene koster fra 36.484 kroner stykket. Sofabordet er det såkaldte Bakkebord af samme designer, der koster fra 5794 kroner stykket. I alt 132.211 kroner. 2. Spisestuestole: Rundt om spisebordet står flere Finn Juhl-stole model 46 Armstol. Hos Brdr. Friis Møbler koster sådan én fra 23.016 kroner per styk. På grund af billedernes kvalitet, har det ikke været muligt at bestemme spisebordet. 3. PH lampe 'koglen': Over spisebordet ses PH lampen model Artichoke kendt som 'koglen'. Hos Louis Poulsen koster en 'kogle' i kobber fra 56.995 kroner. 4. Tintin-raket: I venstre hjørne af stuen ses en stor raket-skulptur. Det er butikken Faraos Cigarer, der producerer raketten i flere størrelser. Den største model på 150 centimeter koster ifølge butikkens hjemmeside 19.995 kroner. Vis mere Luk

I mæglerannoncen fra EDC fremgår det blandt andet, at 'villaen er indrettet med to store lyst (lyse, red.) stuer. Lækkert Tvis Køkken. Lækkert Stilrent badeværelse'.

Køkkener

Ifølge en opgørelse, som den tidligere økonomiansvarlige ved Søndergaard El, whistleblower Karsten Ravnsgaard, lavede, da han var ansat, købte den 62-årige køkkener ved Tvis Køkkener i Holstebro for i alt 442.000 kroner fra 30. oktober til 20. december sidste år.

Det er uvist, hvor de i alt tre køkkener bestilt fra Tvis er endt. Men af en faktura på ét af køkkenerne fremgår det, at køkkenet leveres til elfirmaets adresse i Holstebro. Tvis Køkkener Holstebro har afvist at svare på spørgsmål.

Whistleblower: Ansat brugte 525.948 kroner på fem måneder

I et andet hus, som den mistænkte også ejer, er et køkken med lignende design installeret.

I husets eksklusive Tvis-køkken ses flere PH-lamper. Foto: PR.

Kogler

Af data fra elfirmaets ordresystem fremgår det videre, at den sigtede har bestilt adskillige dyre PH-lamper.

Blandt andet modellen Artichoke kendt som 'koglen'.

Den 62-årige købte for eksempel én 'PH Artichoke Ø480', der faktureres i august 2013, mens elfirmaet i januar 2014 fakturerede yderligere to 'PH Artichoke Ø480 200w glød kobber' på en ordre fra Forsvaret.

Ifølge Louis Poulsens hjemmeside koster en 'kogle' i kobber og samme størrelse 56.995 kroner. På billederne fra mægleren kan man i hjørnet af stuen se en 'kogle' i kobber.

Den sigtede forsøgte at komme af med huset i andet halvår af 2019. Sådan så en salgsannonce for huset ud. Foto: PR

Opgørelse: Forsvaret deponerede 1,6 millioner hos elfirma

Flere af indbyggerne i byen, der har set salgsannoncen på nettet, fortæller om flere eksklusive designervarer på de resterende billeder, men mægleren har nægtet at lade Ekstra Bladet se dem.

Udendørs

Også uden for huset går produkter, der tilsyneladende er magen til nogle bestilt for Forsvarets midler, igen.

Tre lamper på husets facade er tilsyneladende magen til modellen 'Toldbod væg ø220 glød & damp', som Søndergaard EL ifølge ordre-dataen fakturerer Forsvaret for køb af 16 styk i oktober 2014. Ordren kommer ifølge dataen fra den sigtede. Foto: Claus Bonnerup.

På husets facade ud mod vejen hænger tre matsorte lamper fra Louis Poulsen model Toldbod. 31. oktober 2014 fakturerer Søndergaard El ifølge ordre-data 16 Toldbod-lamper af typen 'væg ø220 glød & damp' på en ordre fra Forsvaret sendt af den 62-årige.

Af luftfotos af huset fremgår det, at konstruktionen af tilbygningen på venstre side af huset, hvor to af lamperne hænger, påbegyndes i foråret 2015 - altså relativt kort tid efter, at lamperne er faktureret.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i den sigtede medarbejders lønoplysninger.

I november måned 2019 tjente han 36.719 kroner før skat. Det er uvist, hvornår den pågældende blev ansat i styrelsen, men af en aktindsigt fremgår det, at han har deltaget i kurser gennem styrelsen helt tilbage til 2008.

Den sigtede har ikke ønsket at stille op til interview.