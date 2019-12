Svindeldømt Hesalight-direktør gør comeback i Spanien

Hesalight-stifter Lars Nørholt blev tidligere i år dømt for svindel for over 400 mio. kr. Nu er han indtrådt som direktør i et spansk selskab

Han er personligt konkurs, har fået en dom på syv års fængsel for omfattende svindel og kæmper lige nu i Retten i Roskilde for at undgå et erstatningskrav på 200 mio. kr.

Alligevel har den tidligere direktør og ejer i konkursramte Hesalight, 48-årige Lars Nørholt, tilsyneladende tid til at passe et job som direktør i Spanien.

Af selskabsregistre fra det sydeuropæiske land fremgår det, at han for knap et år siden blev udnævnt som chef i virksomheden Jealfe Topoinco SL i byen Sevilla. Det skulle angiveligt være en industrivirksomhed, der udvikler metalstrukturer.

Ekstra Bladet har bedt Lars Nørholt om en kommentar til det overraskende jobskifte, men han er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser. Det har heller ikke været muligt at komme igennem til den spanske virksomhed.

I januar blev Lars Nørholt af Byretten i Roskilde dømt for at have svindlet for mere end 400 mio. kr. Dommen har han anket til landsretten, som skal behandle sagen i januar. Derfor er han han fortsat på fri fod.

Stævnet for 200 mio. kr.

Lige for tiden bruger han dog en stor del af sin tid i Retten i Roskilde.

Her er han sammen med fire andre tidligere topfolk i lampeselskabet Hesalight stævnet med et erstatningskrav på samlet 200 mio. kr.

Bag stævningen står konkursboet efter Hesalight, der repræsenterer kreditorer som Pensiondanmark, Danske Bank og IKEA-koncernen, som i 2014 og 2015 tilsammen investerede knap 600 mio. kr. i selskabet fra Roskilde.

Investorerne blev lokket med manipulerede regnskaber, og Lars Nørholt blev i byretten dømt for direkte at have forfalsket to store kontrakter med kaffekæden Starbucks og italienske CPL Concordia.

Ifølge konkursboets stævning har Lars Nørholt som direktør desuden indgået en stribe uforsvarlige kontrakter og overført et stort millionbeløb fra Hesalight til sin egen privatøkonomi. Samtidig er bestyrelsen stævnet for at have givet ham frit spil.

De stævnede har alle erklæret sig uskyldige. Og sagen afgøres efter nytår.

Kurator i boet efter Hesalight, advokat Henrik Selchau Poulsen, har ikke ønsket at kommentere oplysningerne om Lars Nørholts nye direktørtitel i Spanien.

Nyt comeback-forsøg

Det er nu heller ikke første gang, at Lars Nørholt forsøger sig med et comeback efter Hesalights konkurs i efteråret 2016.

Han var først idémand til Hesalight-kopien Citilio, der gik konkurs, og siden lancerede han et andet konsulentfirma med navnet Hesalight002.Men i dag er firmaets hjemmeside lukket ned.

Han har desuden været dybt involveret i den schweiziske lysvirksomhed CitySenze, og i august prøvede Lars Nørholt så igen og stiftede rådgivningsfirmaet Consultant Company 2019.

