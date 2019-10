Svindeldømts luksusliv provokerer Danske Bank-chef

Den tidligere direktør og ejer i lysfirmaet Hesalight, Lars Nørholt, lider ingen nød, selvom han er personligt konkurs og for nylig blev dømt for svindel for mere end 400 mio. kr. i byretten.

Tidligere i dag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Lars Nørholt og hustruen Sanne, der også er personligt konkurs, lejer sig ind i en villa på næsten 400 kvadratmeter direkte ned til Roskilde Fjord.

Se også: Konkurs og svindeldømt: Skandaledirektør lever i luksus

Desuden har hustruen siden deres personlige konkurser i 2017 lagt feriebilleder på Instagram fra Dubai, Mallorca, Italien, Frankrig og Norge.

At parret fortsat lever i sus og dus, vækker vrede blandt de investorer, som har tabt penge på Hesalight.

Artiklen fortsættes under billedet



Lars Nørholts villa ligger lige ned til Roskilde Fjord. Foto: Kortforsyningen

- Det provokerer mig. Uden at diskutere juraen vil jeg sige, at hvis man er dømt for svindel og i øvrigt personligt konkurs, er det mærkeligt, at man kan fortsætte med at leve sådan, siger Andreas Dankel, kreditchef i Danske Bank-selskabet Danske Invest, som i 2015 lånte 50 mio. kr. til Hesalight.

Lars Nørholt ønsker ikke at svare på kritikken, skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Den tidligere Hesalight-direktør blev i januar idømt syv års ubetinget fængsel for bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, skyldnersvig og momssvig. Han har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse.

Artiklen fortsættes under billedet



Lars Nørholt bor i villaen til venstre på næsten 400 kvadratmeter. Billedet er taget fra stranden ved Roskilde Fjord. Foto: Aleksander Klug

Pensionskasse er den store taber

Danske Bank er hverken den eneste eller største økonomiske taber i sagen om Hesalight.

Pensionskassen Pensam, der forvalter opsparinger for blandt andet hjemmehjælpere, SOSU-assistenter og portører, har hele 260 mio. kr. i klemme.Herefter følger IKEA-koncernen med ca. 185 mio. kr. og Pensiondanmark med ca. 50 mio. kr.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra de tre selskaber.