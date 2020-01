Svindelsigtet rømmer huset

En 62-årig mand er sigtet for bestikkelse gennem sit job i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Både bil og trailer tilhørende en svindelsigtet mand ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse blev torsdag 2. januar fyldt med effekter fra det hus, han har ejet siden 2007.

Det viser billeder, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Den svindelsigtede ses her uden for sit hus i færd med at montere traileren. Foto: Privat.

Manden er sigtet for bestikkelse efter straffelovens paragraf 144 gennem sit job i Ejendomsstyrelsen, hvor han arbejdede med at hyre håndværkere til vedligehold af Forsvarets ejendomme.

Ekstra Bladet har tidligere kunnet fortælle, at manden via sit arbejde opbyggede et stort tilgodehavende på en skyggekonto hos elfirmaet Søndergaard El, som han efterfølgende brugte på blandt andet dyre PH-lamper, vin og køkkener fra Tvis for 442.000 kroner fra 30. oktober til 20. december 2018.

Den svindelsigtede har siden 2007 fået foretaget adskillige tilbygninger til sit hus. Foto: Claus Bonnerup

Går igen

Ekstra Bladet har ydermere afsløret, at der i og på huset var flere effekter, der er magen til ting købt gennem elfirmaet på ordrer fra Forsvaret, som den sigtede stod for.

Blandt andet et eksklusivt køkken fra Tvis er installeret i det hus, som den sigtede 2. januar rømmede.

Billederne af husets interiør stammer fra en mæglerannonce hos EDC, da den sigtede i andet halvår af 2019 forsøgte at sælge ejendommen. Men 6. december, samme dag som Statsrevisorerne holdt pressemøde om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, blev huset fjernet fra markedet.

Af en gammel salgsannonce for huset, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremhæves det blandt andet, at huset er 'totalrenoveret'.

I en af de to stuer i huset ses blandt andet en PH 'kogle' over spisebordet. Foto: PR

56.995 kroner

Af billederne fremgår det også, at den sigtede har omgivet sig med design, der er få forundt. Huset er således spækket med hundedyre designermøbler og PH-lamper. Blandt andet hænger i stuen en PH 'kogle' i kobber, der hos Louis Poulsen koster 56.995 kroner.

Design for flere hundredetusinde kroner Ekstra Bladet har været i kontakt med flere personer, der har stort kendskab til designermøbler. De har set på billederne, og fortæller på den baggrund, hvilke møbler der kan identificeres ud fra billederne. 1. Sofagruppe: Finn Juhl-sofa samt to stole af samme mærke. Hos Brdr. Friis Møbler koster sofaen fra 53.449 kroner, mens stolene koster fra 36.484 kroner stykket. Sofabordet er det såkaldte Bakkebord af samme designer, der koster fra 5794 kroner stykket. I alt 132.211 kroner. 2. Spisestuestole: Rundt om spisebordet står flere Finn Juhl-stole model 46 Armstol. Hos Brdr. Friis Møbler koster sådan én fra 23.016 kroner per styk. På grund af billedernes kvalitet, har det ikke været muligt at bestemme spisebordet. 3. PH lampe 'koglen': Over spisebordet ses PH lampen model Artichoke kendt som 'koglen'. Hos Louis Poulsen koster en 'kogle' i kobber fra 56.995 kroner. 4. Tintin-raket: I venstre hjørne af stuen ses en stor raket-skulptur. Det er butikken Faraos Cigarer, der producerer raketten i flere størrelser. Den største model på 150 centimeter koster ifølge butikkens hjemmeside 19.995 kroner. Vis mere Luk

Et par, der bor tæt ved den sigtedes hus, fortæller, at de på billeder fra salgsannoncen på nettet bed mærke i brugen af lækre materialer i huset, flotte møbler og lamper samt flere store malerier, som 'han (den sigtede, red.) ikke selv havde malet'.

Præcis, hvad den sigtede 2. januar fyldte bilen og dernæst traileren op med, er ikke til se ud fra billederne, men flere ting kunne godt være malerier.

Og det er måske ikke første gang, at nogen har været forbi for at flytte ting fra huset, fortæller Klaus Jensen, der bor tæt ved ejendommen.

- Jeg kan huske, at der fredag 6. december kørte en lille lastbil med åbent lad op til huset om aftenen. Jeg tænkte ikke videre over det dengang, og jeg så derfor heller ikke, om de kørte med noget fra huset, siger han.

Afslog

Hvorvidt effekter fra huset kan være relevant for politiets efterforskning er uvist, men den sigtede har tidligere tilbudt politiet at komme ud og se huset, men det takkede politiet nej til, da de ikke havde tid, fortæller den sigtedes advokat Peter Brink.

Ifølge Peter Brinks vidende, har politiet ikke været inde i huset, fortæller han.

Midt- og Vestjyllands Politi har ikke ønsket at svare på, hvorfor politiet takkede nej til tilbuddet. Om politiet har et overblik over, hvilke effekter den sigtede har haft på adressen, vil Hans Roost, politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, heller ikke svare på.

Den sigtede har ligeledes afvist at svare på spørgsmål.