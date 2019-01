Svindler-direktør efter konkurs: Derfor gjorde jeg det

'Jeg er forfærdelig ked af de konsekvenser, som mine handlinger har medført. BMG A/S var grundet markedets udvikling endt i en svær situation. Mine intentioner har alene været, at virksomheden skulle overleve, så arbejdspladserne og min kompagnons og mit livsværk kunne bestå.

Det har aldrig været min intention, at nogle skulle påføres tab herved. På nuværende tidspunkt har jeg ikke mulighed for nærmere at vurdere, hvorvidt de tal, der er oplyst i medierne, stemmer overens med de faktuelle tab, som mine handlinger måtte have påført SparNord og andre kreditorer.

Jeg har via min advokat rettet henvendelse til politi og kurator, for at stå til rådighed med oplysninger, der kan bringe klarhed over hvilket reelt tab, der måtte være indtrådt.

Jeg er forfærdelig skamfuld over at have svigtet alles tillid, og de tab det vil medføre!'