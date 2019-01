Syg tobaksarving brænder Melodi Grand Prix-vinder af

Københavns Byret (Ekstra Bladet): En heftig omgang influenza udsatte torsdag et længe ventet retsopgør mellem den stenrige tobaksenke Tineke Færch og hendes tidligere rådgiver.

Michael Teschl, som er kendt som vinder af Dansk Melodi Grand Prix i 1999, er blevet stævnet for at have tilegnet sig et selskab, som fru Færch mener tilhører hende og nu kræver tilbage.

Teschl havde slæbt sig ud af sengen med en feber på 38,7 for at tage endnu en ufrivillig svingom med Færch-foretagendet, som han siden arbejdsforholdets ophør i 2012 gentagne gange har stået ansigt til ansigt med ved domstolene.

Artiklen fortsætter under billedet...

Michael Teschl - kendt som vinder af Dansk Melodi Grand Prix 1999 - var trods feber mødt op til endnu en retssag mod sin tidligere arbejdsgiver. Foto: Linda Johansen

Kunne ikke komme ud af sengen

Dagens planlagte retssag var dog første gang i årevis, hvor Teschl stod til at møde Erik Stener Færch, søn af den afdøde mangemillionær, Stener Færch, som blev rig på bl.a. aktier i Skandinavisk Tobakskompagni, og Tineke Færch.

Kort før retten blev sat meddelte han dog via advokaten, at han var blevet syg, hvorfor man anmodede om udsættelse.

- Han kunne ikke komme ud af sengen i morges. Jeg ved ikke, om det tager to eller ti dage, sagde advokat Peter Paldan Sørensen, som var kommet hele vejen fra Bornholm for at repræsentere tobaksenken Tineke Færchs selskab, som bedst kan betegnes som en pengetank.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Advokat Peter Paldan Sørensen havde heldigvis andre ærinder end den nu udsatte retssag. Foto: Linda Johansen

Fra sygelejet siger Erik Færch over telefonen til Ekstra Bladet, at han ifølge sin læge efter alt at dømme er blevet slået ud af en hård omgang influenza og ikke kan forvente at blive rask den første uges tid.

- Jeg har feber, og mine øjne brænder, lyder det fra den 54-årige mand, som siden 2007 har været bosat i Portugal.

Erik Stener Færch blev efter en periode, hvor han var sat udenfor moderens pengetank, i oktober i fjor indsat som administrerende direktør og skulle torsdag møde som partsrepræsentant.

Se også: Flyttecirkus i pengetank: Tobaksenkes søn tilbage på tronen

Så vil jeg ikke kysse dig

Før Teschls advokat Karoly Németh bemærkede, at han slet ikke kunne se, hvorfor Erik Stener Færch har noget med retssagen at gøre, spurgte han syrligt til sin egen klients tilstand:

- Har du feber? Så vil jeg ikke kysse dig, Michael.

Németh undlod dog at lave stor ballade, da modpartens advokat bad om udsættelse.

- Erik Færch er vist blevet administrende direktør i foretagendet, så jeg vil ikke modsætte mig. Men det er på betingelse af, at der kommer en lægeerklæring.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tineke Færch ejer SF-Gruppen, som bedst kan betegnes som en pengetank. Hendes søn, Erik Stener Færch, er administrerende direktør i selskabet. Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Glædet sig til Trylle-Trier

Det lovede Peter Paldan Sørensen, som ikke tidligere har repræsenteret SF-Gruppen. Han kunne ikke svare på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt han var den nye faste mand i firmaet og ville i øvrigt ikke kommentere sagen.

- Jeg ved ikke noget, lød det.

Németh lagde ikke skjul på, at han havde set frem til at møde Færchs forhenværende advokat, som i retssagen var indkaldt som vidne.

- Jeg havde glædet mig til at drille Trylle-Trier, lo han med henvisning til sin sædvanlige 'ærede modpart' i sager mellem Teschl og Færch.

Tobaksenkes advokat i tryllenummer: Ulvene er efter mig

Trier var da også advokaten, som i sin tid udtog stævning mod Teschl for at få fingre i selskabet. Sagen er dog blevet afvist tre gange, og man havde altså nu valgt at lade en ny advokat føre den.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tyge Trier var i en årrække advokat for Tineke Færch. Foto: Tariq Mikkel Khan

Landsretten omstødte dom

Den spegede sag begyndte allerede i 2016, efter at Teschl i 2015 havde tabt en sag i Retten i Lyngby mod sin tidligere arbejdsgiver om ubetalt løn og bortvisning.

Byretten vurderede, at Teschl uberettiget havde brugt 80.000 kroner af tobaksenkens penge til stiftelse af selskabet Leopoldi Holding ApS (Lilla Æske Holding, red.).

Han ankede sagen til Østre Landsret, som i april 2017 omstødte byretsdommen og idømte Tineke Færch til at betale mere end en million kroner (inkl. procesrenter og sagsomkostninger) til Teschl.

Tobaksenke taber sag mod Melodi Grand Prix-sanger: - Nu om stunder kan svindlere gøre, hvad de vil

Landsretten lagde til grund, at stiftelsen og ejerskabet af selskabet, som den udsatte sag omhandler, var sket 'efter aftale med og accept af Tineke Færch'.

Erik Stener Færch meddelte dagen før torsdagens retssag, at han forventede selskabet udleveret 'uden yderligere diskussion', og at man efter dommen ville tage stilling til et eventuelt erstatningskrav.

Lydfiler afspilles i retten: Tobaksenkes søn i vildt skænderi med Melodi Grand Prix-vinder Dommeren kunne først i samråd med parternes fremmødte advokater finde tid i kalenderen i juni til den foreløbigt udsatte retssag.

Michael Teschl havde torsdag ingen kommentarer til sagen.