Tæt på at droppe 320 meter højt tårn

Bestseller-direktør udtaler, at planerne om tårnet for nu er 'lagt væk'

Bestseller er tæt på at droppe et planlagt byggeri af et tårn på 320 meter i Brande. Det skriver Børsen.

Direkte adspurgt af Børsen om byggeriet bliver til noget, svarer Bestseller-direktør Anders Holch Povlsen.

- Nej, det er slet ikke noget, vi beskæftiger os med. Det er lagt væk, og det er kommunen også orienteret om. Det var et sjovt og skørt projekt, men lige nu har vi 100 andre ting, det er mere relevante at beskæftige sig med, siger Anders Holch Povlsen.