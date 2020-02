TDC udpeger ny direktør

Danmarks største teleudbyder, TDC, har fået ny direktør.

Det oplyser TDC i en pressemeddelelse.

Til posten har bestyrelsen valgt den tidligere B&O-direktør Henrik Clausen.

56-årige Henrik Clausen kommer dermed til at stå i spidsen for TDC, der er moderselskab for TDC NET og Nuuday.

- Sammen med ledelserne og de tusindvis af dedikerede medarbejdere på tværs af TDC, Nuuday og TDC NET ser jeg frem til at bidrage til den historiske transformation, som skal sikre, at Danmark fastholder sin position som digitalt foregangsland, lyder det fra Henrik Clausen i pressemeddelelsen.

Han har tidligere været direktør i Telenors danske forretning, mens han i 2010 til 2014 var topchef for det malaysiske selskab DiGi. Senere vendte han tilbage til Telenor for at være direktør for strategi og digital på globalt plan, mens han også var rådgiver for koncernens administrerende direktør.

Han stoppede som direktør i B&O i oktober sidste år efter en økonomisk presset periode for virksomheden. B&O's bestyrelsesformand udtalte i den forbindelse til DR, at Henrik Clausen selv havde et ønske om at stoppe.

Næstformand tog over

Siden 24. oktober sidste år har Mike Parton fungeret som administrerende direktør i TDC. Han træder tilbage 17. februar, når Henrik Clausen overtager posten.

- Vi er meget glade for at kunne byde Henrik Clausen velkommen til TDC. Vi har fuld tillid til, at han er den rette til at sikre, at vi fortsætter fremgangen mod vores strategiske ambition om at skabe to førende og selvstændige digitale forretninger, som vil sikre, at Danmark forbliver et digitalt foregangsland. På vegne af bestyrelsen vil jeg også gerne takke Mike Parton for at påtage sig rollen som midlertidig administrerende direktør de seneste måneder, lyder det fra Bert Nordberg, bestyrelsesformand i TDC, i pressemeddelelsen.

Mike Parton vender tilbage som næstformand i TDC's bestyrelse, når Henrik Clausen overtager direktørstolen.

TDC mistede i oktober sin daværende direktør, Allison Kirkby, da hun forlod virksomheden til fordel for en stilling som direktør i Telia. På det tidspunkt havde hun haft direktør-posten i TDC i blot 11 måneder.

Se også: Topchef forlader TDC