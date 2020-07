Tech-giganter trodser coronakrise med flotte regnskaber

Coronakrisen har ramt mange landes økonomier hårdt. Men de fleste af tech-giganterne trives i bedste velgående.

Aktiekurserne hos Apple, Amazon og Facebook tager natten til fredag dansk således tid et stort spring opad efter selskabernes kvartalsregnskaber.

Også Googles moderselskab, Alphabet, klarer sig fint børsen på en stor dag for tech-branchen, hvor de fire selskaber for første gang præsenterede regnskaber samtidig.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tech-selskaberne er generelt blevet udråbt som 'lockdown-vindere'.

Mens millioner af amerikanere og borgere verden over er blevet bedt om at blive inde for at holde coronaudbruddet nede, har flere af selskabernes aktier nået rekordniveauer.

I efterhandlen på den amerikanske børs steg aktierne hos Apple, Amazon og Facebook med fem procent eller mere ifølge Reuters.

Hos Alphabet steg de med 0,5 procent, selv om selskabets regnskab var en hel del mindre imponerende end konkurrenternes og bød på tilbagegang i omsætningen.

Tilsammen solgte de fire selskaber for over 200 milliarder dollar i april, maj og juni svarende til godt og vel 1250 milliarder kroner, skriver Bloomberg.

For e-handelsselskabet Amazon var der endda tale om en indtjeningsrekord.

De nye regnskaber kommer kun en dag efter meget omtalte høringer i Repræsentanternes Hus i USA, hvor tech-branchens topchefer blev udspurgt om selskabernes monopollignende status.

Deres gode resultater kan risikere at puste til den mistillid, som fremgik tydeligt af politikernes spørgsmål under høringen.

Ifølge Bloomberg giver den store indtjening et indtryk af, at selskaberne og deres 'algoritmeoptimerede forretninger ikke blot kan overleve coronapandemien, men også trives i den'.

- Politisk kan det styrke mistanken om, at væksten blandt de amerikanske producenter af teknologi er ude af kontrol, skriver erhvervsmediet.

David Cicilline, demokraten i spidsen for det udvalg, som gennemførte høringen onsdag, mener, at selskabernes magt kun vil blive større.

- Inden coronaviruspandemien markerede disse firmaer sig allerede som kæmper i vores økonomi, siger han ifølge BBC.

- Efter covid-19 er det sandsynligt, at de kommer stærkere og mere magtfulde ud på den anden side end nogensinde før.