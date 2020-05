Telenor får ny topchef

Telenor Danmark får ny administrerende direktør den 1. august, når Lars Thomsen afløser Jesper Hansen som CEO i Danmarks næststørste teleselskab.

Lars Thomsen er hentet internt i Telenor Groups topledelse, hvorfor han har et indgående kendskab til det danske marked efter sin tid som markedsdirektør i Telenor Danmark, skriver Telenor i en pressemeddelelse.

Telenor Danmarks nuværende administrerende direktør Jesper Hansen bliver i Telenor-koncernen og rykker over i en ny stilling. Han siger:

- Jeg har været på en fantastisk rejse med Telenor Danmark og er stolt over, hvad vi har udrettet og de fantastisk dygtige medarbejdere, vi har i virksomheden, skriver Telenor i pressemeddelelsen, hvor man altså roser sig selv uden at nævne noget om, hvordan selskabet i fjor rodede sig ud i års største skandale i teleindustrien, hvor et utal af kunder blev snydt på det groveste:

