Telia indgår hemmeligt forlig med fyrede telerigmænd

To danske telemillionærer stævnede sidste år Telia med krav om 153 millioner kroner. Nu er sagen lukket med et fortroligt forlig

Den svenske gigant Telia har effektivt lukket en speget sag om en annulleret kontrakt med de to danske telerigmænd Sune Olsen og Thomas Rasmussen.

De to danskere tjente i en årrække store millionbeløb på at sælge erhvervsabonnementer for Telia, men i januar 2018 rev selskabet pludselig kontrakten i stykker.

Det fik Sune Olsen og Thomas Rasmussen til at stævne Telia for samlet 153 mio. kr., men slagsmålet nåede aldrig helt til retten. Det fortæller Thomas Rasmussen, der ejer og leder firmaet Media-Invest.

- Sagen er lukket ned med et forlig. Men det er hemmeligt. Vi må først kommentere det om tre år, så der kan du ringe igen, siger teledirektøren, som er god for mere end 100 mio. kr.

Hos Telia bekræfter pressechef Mads Houe, at sagen er lukket.

- Jeg kan bekræfte, at sagerne er afgjort ved fortrolige forlig. På den baggrund har jeg ikke mulighed for at bidrage med yderligere oplysninger, skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Fornuften sejrer ikke altid

Thomas Rasmussen har ikke mulighed for at oplyse, hvor meget forliget med Telia sikrer ham selv og makkeren. Men han er 'ikke rigtig tilfreds', forklarer han.

- Det er jeg altså ikke. Men mere kan jeg ikke fortælle. Det er jo fortroligt, siger han.

Men hvis du ikke er tilfreds, hvorfor har du så indgået et forlig?

- Der er mange ting at tage hensyn til. Der er et tidsaspekt og andre ting, der vejer op og ned. Det er halvanden år siden, vi anlagde sagen. Skulle vi bruge fire år mere på det? Det er altså ikke altid fornuften, der sejrer. Sådan er livet, siger Thomas Rasmussen, som for nogle år tilbage blev sat i forbindelse med en investering i fodboldklubben Brøndby IF.

I den forbindelse kom det frem, at han havde købt en andel i klubbens angriber Simon Makienok.

Knaldet for våben og stoffer

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sune Olsen, der driver teleselskabet Teleworks A/S. Men han har også tumlet med helt andre bekymringer end slagsmålet med Telia.

Ifølge en artikel i Børsen sad han sidste år i fængsel efter at have modtaget en dom på to år og tre måneder for besiddelse af to skarpladte pistoler, 19 gram kokain, fem gram MDMA og mere end 27 gram hash.

Effekterne blev fundet under en ransagning i hans hjem, og i den efterfølgende sag erkendte han sig skyldig. Ifølge Thomas Rasmussen er Sune Olsen dog ikke længere i fængsel.

- Det er hundrede år siden, fortæller makkeren.