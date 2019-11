Telia udpeger ny topdirektør

Telia Danmark har fundet en ny direktør, efter at den hidtidige mand på posten, Morten Bentzen, stoppede i august.

Den nye direktør er Thomas Kjærsgaard, der siden Morten Bentzen stoppede har siddet som fungerende direktør.

Det oplyser Telia i en pressemeddelelse.

Thomas Kjærsgaard har formelt siddet på posten i tre måneder, men i dag er han altså officielt udpeget som ny fast direktør i televirksomheden.

Han har været i Telia siden 2018, hvor han blev direktør for erhvervsforretningen. Tidligere har han været salgsdirektør i Microsoft.

- Jeg er yderst tilfreds med, at Thomas har takket ja til rollen. Han er en forretningsdrevet leder med et højt ambitionsniveau og stærkt kundefokus. Samtidig har han den rigtige attitude med fokus på eksekvering, som er helt afgørende for at lykkes i det konkurrenceprægede danske telemarked, siger Emil Nilsson, der er ansvarlig for Telias forretning i Danmark, Estland, Litauen og Eurasia, i pressemeddelelsen.

Thomas Kjærsgaard er 47 år og er uddannet på Copenhagen Business School (CBS). Han er gift og har to døtre, oplyser Telia.

- Jeg er super glad og samtidig ydmyg over at få muligheden for at stå i spidsen for Telia i Danmark. Potentialet er stort i Telia og det bliver en fornøjelse at udvikle virksomheden til fordel for vores kunder sammen med alle mine engagerede og skarpe kolleger, lyder det fra den nyudnævnte direktør i pressemeddelelsen.

