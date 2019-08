Telias topdirektør stopper

Morten Bentzen, administrerende direktør i Telia, stopper på posten efter at have været i Telia i 15 år.

Det oplyser Telia i en pressemeddelelse.

Ifølge Telia stopper Morten Bentzen efter eget ønske.

- Det er en af de sværeste beslutninger i min karriere. Jeg holder utroligt meget af mine dygtige og dedikerede kolleger i Telia, siger han i en pressemeddelelse.

- Jeg vil bruge den kommende tid til at overveje nøje, hvad det næste skridt i min karriere skal være. Telia Danmark har et stærkt direktionshold, så jeg er helt tryg ved at give stafetten videre, lyder det videre fra Morten Bentzen.

Han har tidligere haft en række lederroller i Telia og det tidligere Orange, inden han altså fik den øverste post i Telia.

Thomas Kjærsgaard, der siden sidste sommer har været direktør for Telias erhvervsforretning i Danmark, overtager midlertidigt posten som administrerende direktør, indtil en permanent afløser er fundet.

Morten Bentzen stopper ved udgangen af august. Arbejdet med at finde en ny direktør er allerede sat i gang, lyder det fra Telia.

- Jeg har fuld forståelse for Mortens beslutning, men er personligt ærgerlig over at vores veje skal skilles. Morten er en fantastisk kollega, der har leveret en værdifuld indsats til Telia Danmarks udvikling gennem de sidste mange år, lyder det fra Emil Nilsson, der er ansvarlig for Telias aktiviteter i Danmark, Estland, Letland og Eurasia.