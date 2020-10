Tidl. Brøndby-boss vil rykke på børsen med modebutik

Den svenske onlinemodeforhandler Boozt, der har den tidligere Brøndby-direktør Hermann Haraldsson i spidsen, vil børsnoteres i Danmark.

Selskabet er i forvejen noteret i Sverige og vil være at finde begge steder inden udgangen af 2020.

- Det er med en vis portion glæde, at jeg i dag kan fortælle om Boozts planer om at rejse kapital i forbindelse med en notering på børsen i Danmark.

- Vi betragter os selv som et Øresunds-selskab, og derfor vil det være naturligt for os at være noteret både i Sverige og Danmark. En dansk notering og et muligt udbud af nye aktier vil give os endnu bedre grundlag for at udnytte attraktive markedsmuligheder, udtaler Hermann Haraldsson i en pressemeddelelse.

Som et af de få selskaber, har Boozt været en af coronakrisens få vindere.

Pengene, som børsnoteringen vil give, skal bruges på opkøb.

- Der er en masse grøde på vores marked nu. Vi regner med, at der inden for de næste 6-12 måneder vil være nogle interessante muligheder. Så vil vi gerne have lidt tørt krudt, så vi kan agere hurtigt, siger han til Ritzau Finans.

Rig på børsnotering

Hermann Haraldsson blev ansat som topchef i 2010 og fik aktier i selskabet i den forbindelse. Han blev derfor hovedrig, da modegiganten gik på den svenske børs i 2017, ligesom han må forventes at kunne tjene en god sjat penge på børsnoteringen i Danmark.

- Jeg måtte selv pantsætte alt, hvad jeg havde og investere det i firmaet. Heldigvis gik det godt, men hvis det ikke var lykkedes, så havde jeg ikke haft nogen penge tilbage. Der er jo en sammenhæng mellem den risiko, man tager, og den belønning, man får. Heldigvis er der mange hos os, der har været med på den rejse, så det er jo dejligt, har Hermann Haraldsson tidligere sagt til Ekstra Bladet i et interview, som du kan læse herunder: