Tidligere eBay-ansatte anklaget for at sende kakerlakker til par

Seks tidligere eBay-ansatte er anklaget for chikane ved blandt andet at sende kakerlakker, en blodig grisemaske og en begravelseskrans til et par, som de forfulgte.

Det meddeler amerikanske anklagere.

De seks skal have forfulgt en redigerende og en udgiver af et nyhedsbrev, som havde skrevet en kritisk artikel om nethandelssiden.

Det skriver Andrew Lelling, der er offentlig anklager i Massachusetts, i en meddelelse.

Anklagerne lyder på cyberstalking og falsk vidneforklaring.

Straframmen er op til fem år for hvert af punkterne.

Ifølge anklagerne begyndte de seks tilbage i 2019 at orkestrere systematisk chikane af de formodede ofre, som kommer fra Massachusetts og havde offentliggjort en artikel om en retstvist, der involverede eBay.

- Flere af de anklagede bestilte anonyme og foruroligende leveringer til ofrenes hjem, skriver anklagerne i en meddelelse.

Det gælder blandt andet 'et konserveret grisefoster, en blodig grisemaske til Halloween, en begravelseskrans, en bog om at overleve tabet af en partner samt pornografisk materiale', står der videre.

Det pornografiske materiale var ifølge anklagerne 'adresseret til udgiveren af nyhedsbrevet, men sendt til naboernes hjem'.

Grisefosteret blev kun bestilt, men aldrig afsendt. Det skete efter en henvendelse fra sælgeren, meddeler anklagemyndigheden.

Efter en intern undersøgelse af sagen har eBay fyret de seks ansatte.

Selskabet 'undskylder til de berørte individer og beklager, at de blev udsat for dette'.

Af anklagerne fremgår det også, at de tidligere ansatte skal have sendt private Twitter-beskeder og offentlige tweets med kritik af nyhedsbrevets indhold.

De er også anklaget for at have overvåget parret, blandt andet ved at forsøge at installere et redskab til GPS-sporing på parrets bil og besøge deres hus flere gange.

Forfølgelsen er angiveligt begyndt, efter at to eBay-ledere ifølge anklagerne havde sendt beskeder og antydet, at det var på tide at sætte nyhedsbrevets redaktør 'ud af spil'.

Efter at de formodede ofre tog kontakt til politiet, skal de anklagede have forsøgt at blokere efterforskningen ved at lyve for betjente og forfalske dokumenter.

Det fremgår ikke, hvordan de tidligere ansatte forholder sig til anklagerne.