Tidligere rigmandsvenner i bitter million-strid: Her er dommen

Der kan sættes punktum i striden mellem de tidligere venner og medlemmer af den såkaldte milliardærklub Ole Abildgaard og Mark Szigethy.

Retten i Helsingør har således afgjort, at Szigethy skal betale et større millionbeløb til sin tidligere så tætte ven.

Helt nøjagtigt kan Ole Abildgaard se frem til at få overført 3,8 millioner kroner plus en større mængde aktier, der har en værdi i omegnen af ti millioner kroner. Dertil kommer procesrenterne og sagsomkostningerne på 450.000 kroner.

Det fremgår af dommen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Hustru skal betale

Mens størstedelen skal betales af Mark Szigethy, så falder der også en regning afsted til hustruen Leise Andresen og hans selskab Quint Aps.

Da Ole Abildgaard valgte at sagsøge Szigethy, der fungerede som milliardærgruppens børsmægler, kom der et modkrav tilbage på 1,8 millioner kroner plus en enorm mængde aktier. Men modkravet blev afvist, og Ole Abildgaard fik næsten det, som han havde krævet.

Sagen går nogle år tilbage. I takt med deres medlemskab af milliardærklubben, som også Erik Damgaard, Peter Forchhammer og Aldo Petersen også var en del af, har Abildgaard og Szigethy lavet mange forretninger sammen. Blandt andet igennem aktiehandel, hvilket har skabt flere økonomiske mellemværender.

Dandritt-aftalen

Og her spiller biotekfirmaet Dandritt, som nu hedder Enochian, en central rolle med det som parterne kalder for 'Dandritt-aftalen'.

Kort sagt var formålet at investere i selskabet, få det børsnoteret i Danmark og tjene kassen. Men det faldt til jorden og blev på ingen måde en guldrandet investering som håbet, hvilket skabte yderligere mellemværender.

Den kulørte rigmand Karsten Ree har også investeret mange millioner i Dandritt, som nu hedder Enochian. Foto: Mogens Flindt

Szigethy havde fået rigmændene Thomas Rasmussen og Sune Olsen til at hoppe med på vognen, inden Ole Abildgaard kom ombord. Og de var derfor indkaldt som vidner i sagen.

Dommeren kaldte i sin begrundelse sagen for 'meget kompliceret'. Han konstaterede, at aftalerne ikke var nedfældet ordentligt på skrift og at Szigethys og Abildgaards 'forklaringer på ingen måde hænger sammen'.

Derfor lagde han i sær vægt på de to andre vidners forklaringer og de helt faktuelle aftaler, som der trods alt var en vis enighed om.

Ole Abildgaard oplyser til Ekstra Bladet, at han ingen kommentarer har. Mark Szigethy er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Rene Sindlev er blevet rig på Pandora. En del af pengene er brugt på Dandritt, hvor han er storaktionær. Foto: Ritzau Scanpix

Fik kniven af Pandora-rigmand

Biotekselskabet Dandritt har levet et tumultagtigt liv på den amerikanske børs. Skandalerne har således stået i kø de senere år med store millionunderskud og direktørbortvisning.

'Dårlige navne'

Udover Mark Szigethy og Ole Abildgaard har den tidligere fodboldboss og medlem af milliardærklubben Aldo Petersen,også været en del af ejerkredsen. Men de har ikke længere nogen magt eller store andele, efter Pandora-rigmanden Rene Sindlev for alvor gik ind i det kaotiske selskab i 2017 med en stor bunke penge.

Om Abildgaard og Szigethy sagde Sindlev dengang til Børsen.

- Jeg vil ikke have sådan nogle mennesker om bord, fordi jeg synes, at de har dårlige navne, med henvisning til deres rolle i milliardærklubben.

- Det, man i princippet siger, er, at mine penge ikke er lige så gode som alle mulige andres, og det kan også godt være, det er sandt, svarede Mark Szigethy.

