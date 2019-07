Tidligere tv-gigant tæt på konkurs

Op gennem 80'erne og 90'erne lå tyske Loewe tungt på tv-markedet, hvor de især kæmpede med danske B&O om at være den dominerende faktor på markedet for luksuriøse produkter.

De seneste mange år har virksomheden imidlertid kæmpet med økonomiske problemer, og i 2013 var virksomheden tæt på konkurs. En redningsplan reddede dog brandet, men i juni måned kom virksomheden igen i problemer og erklærede sig konkurs.

Denne gang er der foreløbig ikke kommet nogen redning, i det kreditorerne har nægtet at give virksomheden endnu et lån til at fortsætte driften, og derfor lukkede virksomheden mandag sin produktion ned.

Det skriver Bild.

Det betyder, at hovedparten af 400 ansatte er fritstillet og ikke længere skal tage på arbejde.

Et Loewe-tv med HiFi-lyd fra 2016. Foto: PR

Ifølge kurator Rüdiger Weiss vil 10-15 medarbejdere fortsætte de kommende måneder med at arbejde på en løsning, der kan redde virksomheden.

I første omgang skal kurator udarbejde en plan for de mange fritstillede medarbejdere. Et arbejde, han håber er løst i løbet af juli, skriver Bild.

Håbet er stadig, at en investor vil træde til og redde virksomheden fra den endegyldige konkurs.

Ifølge Bild er økonomien i virksomheden i elendig forfatning. For at have en profitabel forretning, skal de have en årlig omsætning på 180 millioner euro (1,3 milliarder kroner). I 2018 omsatte de for blot 120 millioner euro (knap 900 millioner kroner).