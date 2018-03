Tidligere tv-vært slår rekord: Så meget tjener hun

Mens hun i starten af sin iværksætter-karriere var hårdt økonomisk presset med millionunderskud, så er det en helt anden historie i dag.

Den tidligere radio- og tv-vært Andrea Elisabeth Rudolph skovler således millioner ind gennem sit firma Rudolph Care, der producerer miljøvenlige skønhedsprodukter.

Det seneste regnskab fra 2017, der udkom for et par dage siden, er det bedste nogensinde med et overskud på 8,7 millioner kroner. Det er hele 2,1 millioner kroner bedre end året forinden.

Samtidig har Andrea Elisabeth Rudolph, der privat er gift med den tidligere håndboldspiller Claus Møller Jakobsen, trukket tre millioner kroner ud i udbytte.

Med moderens hjælp

Hun ejer størstedelen af aktierne i selskabet, som også hendes mor Elisabeth Rudolph dog ejer en sjat af.

Moderen, der selv har mange millioner på kistebunden i forvejen, investerede i 2011 2,9 millioner kroner i firmaet, som dengang var stærkt økonomisk presset med en negativ egenkapital.

Siden dengang er det faktisk kun gået en vej, og successen kulminerer altså nu med det største overskud til dato.

Egenkapitalen er steget til svimlende 18 millioner kroner.

Ekstra Bladet har forhørt sig om et interview, men det har ikke været muligt i dag, oplyser en pressemedarbejder hos Rudolph Care.